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Türkiye'den Facebook'a ceza
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Türkiye'den Facebook'a ceza
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10 Mayıs 2019 16:57
Türkiye'den Facebook'a ceza
Facebook'a Türkiye'de para cezası verildi.
SHABER3.COM
Kişisel Verileri Koruma Kurulu "veri ihlali" gerekçesiyle dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook hakkında 1 milyon 650 bin lira idari para cezası kararı aldı.
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