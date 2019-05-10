Samanyolu Haber /Teknoloji / Türkiye'den Facebook'a ceza /10 Mayıs 2019 16:57

Türkiye'den Facebook'a ceza

Facebook'a Türkiye'de para cezası verildi.

SHABER3.COM

Kişisel Verileri Koruma Kurulu "veri ihlali" gerekçesiyle dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook hakkında 1 milyon 650 bin lira idari para cezası kararı aldı.

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