Türkiye'den çıkarılan Paypal 250 milyon kullanıcıya ulaştı

Şirketin geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruya göre, dünya genelinde aktif olarak PayPal kullananların sayısı 250 milyonu aştı. Fitechistanbul’da yer alan habere göre, Ödeme devinin 200 milyon aktif kullanıcıya ulaşma duyurusu açıklanalı henüz bir buçuk yıl oldu. Diğer bir deyişle, PayPal iki yıldan kısa bir sürede 50 milyon yeni kullanıcıyı, yani ayda ortalama 3 milyon kişiyi platformuna dahil etti.





Türkiye'de lisans alamamıştı





Her yeni kullanıcının fintech platformuna daha fazla değer kattığını ifade eden PayPal CEO’su Dan Schulman, 250 milyonun azımsanmayacak büyüklük olduğunu belirterek, “PayPal platformu bir ülke olsaydı, 210 milyonluk Brezilya’nın önünde ve 266 milyonluk Endonezya’nın hemen arkasında, dünyanın en büyük beşinci nüfusuna sahip coğrafyası olacaktı. Ancak yaptığımız işteki diğer her şey gibi, bireysel deneyimler, büyük rakamlardan daha fazla önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu. PayPal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) yaptığı lisans başvurusunun reddedilmesi üzerine Mayıs 2016’da Türkiye pazarından çekildiğini açıklamıştı.