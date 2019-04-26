Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Türkiye'den çıkan fonlar Suudi Arabistan'a kaçıyor' /26 Nisan 2019 11:49

'Türkiye'den çıkan fonlar Suudi Arabistan'a kaçıyor'

Türkiye'de seçim belirsizliği ve zayıf liranın varlıklar üzerinde baskı oluşturması nedeniyle bazı ABD fonları rotasını Suudi ETF'lerine çevirdi. Suudi Borsası Tadawul'un FTSE Russell'a kabul edilmesi ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne katılacak olmasıyla bu eğilimin hızlandığı görülüyor.

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Gelişen ülkeler piyasaları arasına giren Suudi Arabistan'a milyarlarca dolar para akışının önü açılırken, Suudi ETF'leri tabiri caizse Türk ETF'lerinden rol çalmaya başladı.

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, geçtiğimiz aylarda FTSE Russell ve S&P Dow Jones tarafından yürütülen küresel endekslere eklenen ve gelecek ay küresel yatırımcıların yakından takip ettiği MSCI endeksine girmesi beklenen Suudi ETF'leri (borsa yatırım fonları) Türkiye'den çıkan fonların adresi olarak gösteriliyor.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından yabancı yatırımcının güvenini yeniden sağlamış gözüküyor. Türkiye'de geçtiğimiz ay seçim belirsizliği ve zayıf liranın varlıklar üzerinde baskı yaratması nedeniyle bazı Amerikan fonlarının rotasını Suudi ETF'lerine çevirdiği biliniyordu.

Piyasalarda bu eğilimin Suudi Arabistan borsası Tadawul'un FTSE Russell'a kabul edilmesi ve MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksine katılacak olmasıyla hızlandığı dikkat çekiyor. Türkiye ETF'lerinden önceki gün son 1 yılın en büyük para çıkışı yaşanırken, bizden çıkan yatırımın Suudi Arabistan ETF'lerine yöneldiği görülüyor.
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