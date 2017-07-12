Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den büyük bir beyin göçü /12 Temmuz 2017 08:20

Türkiye'den büyük bir beyin göçü

Türkiye son yıllarda büyük bir beyin göçü yaşıyor.. Bu durum Alman Medyasında haber oldu...

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Berlin’de yayımlanan Der Tagesspiegel adlı gazete 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü çerçevesinde Markus Bernath imzalı bir haber-yorum yayınlamış internet sayfasında. “Vasıflı Türk elemanların kaçışı” başlıklı yazıda Türkiye’nin bir yıldan bu yana beyin göçü yaşadığı, çok sayıda aydın ve yönetici konumundaki kişinin ülkeyi terk ettiği belirtiliyor. Yorumdan bazı satırları aktarıyoruz:  

"15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ertesinde akademisyenlerin, genç menajerlerin, yani Türkiye toplumunun liberal görüşlü kesiminin ülkeyi terk etmesi darbe girişiminin en önemli sonuçlarından biri. Elde güvenilir istatistiki bilgiler olmamasına rağmen darbeye katıldıkları ve terörü destekleri nedeniyle üniversite ve kliniklerden kitlesel iş çıkarmaların olduğu, bu durumun ise büyük bir boşluk yarattığı aşikar. Nitekim Haziran ayında yayınlanan bir araştırmaya göre Türk bilim insanlarının yayınladıkları bilimsel araştırmalar bu yıl içinde yüzde 28 oranında gerilemiş durumda. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Avrupa Politikaları Enstitüsü’nü kuran ve şu anda görevden alınmış olan Cengiz Aktar darbe girişiminden bu yana Türkiye’nin geldiği duruma ilişkin olarak ‘faşizm arzulanıyor, ülke şu anda bu durumda yaşıyor’ diyerek sert bir yargıda bulunuyor.”   
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