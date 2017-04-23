Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den bir adalet manzarası.. müebbet isteniyordu cezası indi de indi /23 Nisan 2017 11:05

Türkiye'den bir adalet manzarası.. müebbet isteniyordu cezası indi de indi

İstanbul Maslak Üçyol Camisi’nin şadırvanını işleten Fırat Karavil’i, 1 liralık tuvalet ücretini ödemek için 200 TL verilmesi sonucu çıkan tartışmada tabanca ile başından vurarak öldüren ünlü kebapçı Selahattin İnci’nin (32) davası karara bağlandı.

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Hürriyet'in haberine göre, İstanbul 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Selahattin İnci’yi, “Haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun haksız tahrik altında işlenmesi nedeniyle 15 yıla indiren mahkeme heyeti, Selahattin İnci’nin duruşmalardaki olumlu hal ve tavrı ile verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak 12,5 yıla indirdi. Mustafa İnci’yi ise “Silahlı tehdit” ve “Ruhsatlı silahını suçta kullanmak”, “Suçu üstlenmek” suçundan toplam 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çaptırdı.

MİRASÇILARINA İAEDE EDİLMESİNİ HÜKMETTİ
Mahkeme cinayetin işlemesine neden olan ve olaydan sonra adli emanete alınan 200 TL’nin ise Fırat Karavil’in mirasçılarına iade edilmesine hükmetti.

İddianameye göre, 18 Haziran 2016’da Maslak Üçyol Camii’nin tuvaletine giden Bayram Aydınalp, 1 TL’lik tuvalet ücretini ödemek için caminin şadırvanını işleten Fırat Karavil’e 200 TL verdi.

SİLAHI KARDEŞİNDEN ALDI
Karavil evine giderek eşine parayı bozdurdu ve paranın üstünü Aydınalp’e verdi. Taraflar arasında bu durum nedeni ile tartışma çıktı. Bağrışmalar nedeniyle caminin yanındaki kebapçının sahipleri Aydınalp’in akrabası Mustafa İnci, Selahattin İnci, Mehmet Ali İnci şadırvana geldi. Fırat Karavil ile gelen şahıslar arasında tartışma yaşandı. Mustafa İnci belindeki silahı çıkartarak Karavil’e ateş etmek istedi. Orada bulunanlar engelledi. Selahattin İnci, kardeşi Mustafa İnci’den silahı aldı ve Karavil’i vurdu.

TUVALET PARASIYLA GEÇİNİYORDU
Öldürülen Fırat Karavil’in annesi Emine Yılmaz, ablaları Nuran Karavil ve Sevda Kaya duruşmada hazır bulundu. Karavil’in ablası Sevda Kaya, “Kardeşim sigortasız ve maaşsız olarak çalışıyordu. Tuvaletten aldığı paralarla geçimini sağlıyordu. Kendisinin olayda tahrik edecek herhangi bir davranışı olmamış. Sadece 1 TL ücretini istemiştir. Asıl tahrik eden taraf sanık tarafıdır. Kamera kayıtlarından da bu durum anlaşılmaktadır. Sanıkların en üst hadden cezalandırılmalarını istiyorum, adalete güveniyorum” diye konuştu. Karavil’in diğer ablası Nuran Karavil de sanıkların cezalandırılmasını istedi. 
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