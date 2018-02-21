Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den Avrupa'ya büyük kaçış.. AB’ye yasa dışı girmeye çalışan Türk sayısı patladı /21 Şubat 2018 00:19

Türkiye'den Avrupa'ya büyük kaçış.. AB’ye yasa dışı girmeye çalışan Türk sayısı patladı

Kara sınırlarından Avrupa Birliği ülkelerine giriş yapmaya çalışan Türk vatandaşlarının sayısında geçen yıl kelimenin tam anlamıyla patlama yaşandı.

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AB’nin sınırlarından sorumlu birimi Frontex tarafından yayımlanan 2018 Risk Analizi’nde yer alan verilere göre, 2017’de 2 bin 645 Türk vatandaşı Birlik ülkelerine yasa dışı yöntemlerle giriş yaparken tespit edildi. 2016’da ise bu sayı 921 olarak belirlenmişti.  Bu da yüzde 187’lik bir artışa denk düşüyor.

Frontex tarafından açıklanan bu oranla Türkiye, vatandaşları AB ülkelerine kara sınırlarından yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan ülkeler arasında Arnavutluk, Pakistan, Afganistan ve Suriye’nin ardından beşinci sırada yer aldı. Türk vatandaşları en çok Doğu Akdeniz Yolu olarak adlandırılan güzergâhı kullanarak AB ülkelerine yasa dışı giriş yapmaya çalıştı. 2016’da bu güzergâh kullanılarak yapılmaya çalışılan girişler 190 olarak belirlenirken, 2017’de bu sayı 2 bin 217’ye ulaştı. Bu da yüzde bin 67 oranında bir artışa işaret ediyor.

ENGELLEMELERDE ARTIŞ

AB ülkelerine girişi engellenen Türklerin sayısında da geçen yıl yüzde 41’lik artış oldu. AB ülkelerinin 2016’da giriş yapmasını engellediği Türk vatandaşları 3 bin 215 olurken bu sayı 2017’de 4 bin 546’ya yükseldi. AB sınır birimlerinin Türk vatandaşlarına yönelik ret kararlarında, geçerli bir vize ya da oturum belgesi olmaması (2 bin 27) ve AB ülkelerinde yasal kalış süresinin kullanılmış olması en çok kullanılan gerekçeleri oluşturdu.

Frontex geçen yıl AB ülkelerine giriş yapan Türk vatandaşlarının sayısının da yüzde 3.4 oranında bir artışla bir milyon 603 bine ulaştığını açıkladı.

ATATÜRK HAVALİMANI VURGUSU

Atatürk Havalimanı, AB’ye sahte belgeyle giriş yapmaya çalışanların en çok kullandığı havalimanı olma özelliğini bu yıl da korudu. Frontex verilerine göre AB ülkelerine girişten önceki son noktası Atatürk Havalimanı olan 477 kişi, Birlik ülkelerine sahte belgeyle giriş yapmaya çalışırken yakalandı. Atatürk Havalimanı ilk sırada yer alsa da geçen yıla oranla yüzde 23’lük bir düşüş söz konusu. 
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