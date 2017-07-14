Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile Almanya arasında ikinci 'İncirlik' krizi /14 Temmuz 2017 18:00

Türkiye ile Almanya arasında ikinci 'İncirlik' krizi

Türkiye'nin Alman milletvekillerinin Konya'daki askeri üste bulunan Alman askerlerini ziyaret iznini iptal ettiği bildirildi. 7 vekilden oluşan heyetin pazartesi günü Konya'ya gitmesi planlanıyordu.

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Der Spiegel dergisi, Türkiye'nin Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO askeri üssüne ziyaretini yine engellediğini yazdı. Milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini 17 Temmuz'da ziyaret etmeleri bekleniyordu.

Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı ziyarette bulunacak milletvekillerini telefonla bilgilendirdi. Almanya'nın iptal nedeniyle NATO nezdinde bir şikâyette bulunduğu bildirildi. Yeni bir ziyaret tarihinin ise verilmediği kaydedildi.

Alman Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, dpa'ya yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin ikili ilişkilerin şu anki durumu ışığında ziyaretin ertelenmesini istediğini söyledi.

Türkiye ile Almanya arasında daha önce Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'ne ziyaretlerine izin verilmemesi nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

Bunun üzerine Federal Kabine 7 Haziran'da Alman askerlerinin İncirlik Askeri Üssü'nden çekilmesini onaylamış ve Alman askerlerinin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne nakledilmesine karar verilmişti.

Suriye sınırına yakın Azrak'da bulunan Muvaffak Salti Hava Üssü Amman'a 150, Suriye sınırına ise 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Üssün konumu, Alman tornadolarının Suriye ve Irak'taki keşif uçuşlarına uygun düşüyor. IŞİD karşıtı koalisyona katılan ABD ve Hollanda da aynı üssü kullanıyor.

DW Türkçe
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