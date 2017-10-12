Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında artış

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından Eylül ayı içinde Almanya'ya gelen sığınmacılar ve resmen iltica başvursunda bulunanlara ilişkin rakamlar açıklandı.



Buna göre, Eylül ayında Almanya'ya sığınmak isteyenlerin sayısı bir önceki aya göre bin 624 azalarak, 14 bin 688 olarak kaydedildi.

Almanya'ya gelen sığınmacılar arasında 3 bin 110 ile Suriyeliler birinci sırayı alıyor. Bunu bin 864 ile Irak izliyor.

Türkiye'den gelenler ise üçüncü sırada bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Eylül ayı içinde Türkiye'den gelerek Almanya'ya sığınmak isteyenlerin sayısı 1.016 olarak kaydedildi. Bu sayı Ağustos ayında 962, Temmuz ayında ise 620 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den iltica başvurularında da artış

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Almanya'ya resmen iltica başvurusunda bulunanlara ilişkin rakamlar da yer aldı.

Buna göre, Eylül ayında Almanya'ya gelen Türk vatandaşlarının yaptığı resmi iltica başvurularında da artış tespit edildi. Eylül ayı içinde 1.025 iltica başvurusu yapıldı, bu sayı Ağustos ayında 877, Temmuz ayında ise 598 olarak kaydedilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, genel olarak bakıldığında ise sığınmacıların Almanya'ya iltica başvurularında Eylül ayı içinde azalma oldu.

Eylül ayı içinde 16 bin 520 başvuru yapıldığı, bunun bir önceki aya göre yüzde 11,4 daha az olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise başvuruların sayısının yüzde 78,4 düştüğüne dikkat çekildi. 2016 yılının Eylül ayında 59 bin 880 kişi iltica başvurusunda bulunmuştu.

2016'ya göre Türkiye'den başvurularda artış

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Ocak-Eylül ayları arasındaki istatistiklere de yer verildi.

Açıklamada, Ocak-Eylül ayları arasında Almanya'ya sığınmak isteyenlerin sayısının toplam 139 bin 635 olduğu belirtildi. Bunlardan 35 bin 383'ünü Suriye'den gelenler oluşturuyor. Türkiye ise Irak, Afganistan, Eritre ve İran'ın ardından altıncı sırada bulunuyor.

Ocak-Eylül ayları arasında Türkiye'den Almanya'ya sığınmak isteyenlerin sayısı 5 bin 447 olarak belirlendi.

Türkiye'den gelerek, Almanya'ya resmen iltica başvurusunda bulunanların sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. 2017 yılının Ocak-Eylül ayları arasında 5 bin 752 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Bu sayı, 2016 yılının aynı döneminde 3 bin 793 olarak kaydedilmişti.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, yılın ilk dokuz ayında toplam 168 bin 306 iltica başvurusu yapıldığı, ancak bunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 74,4 daha az olduğuna dikkat çekildi.

Geçen yılın ilk dokuz ayında 250 bin 554 Suriyeli iltica başvurusunda bulunurken, bu sayı bu sene 37 bin 787 olarak kaydedildi. Suriyelileri 17 bin 123 ile Irak ve 14 bin 55 iltica başvurusu ile Afganistan vatandaşları izledi.