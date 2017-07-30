Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetti /30 Temmuz 2017 03:10

Türkiye'deki yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetti

Platform for Peace and Justice ilk raporunu yayınladı. Rapor Türkiye'de yargı bağımsızlığının nasıl yok edildiğini ve bunun acı neticerlerini detaylı örneklerle analiz ediyor.

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Barış ve Adalet Platformu (PPJ) raporu HSYK, 1. ve 2. derece Ceza mahkemeleri ve Anayasa Mahkemesinin ayrı ayrı bağımsızlık ve tarafsızlıklarını nasıl kaybettikleri ve yürütmenin kontrolüne nasıl tabi olduklarını somut örneklerle anlatıyor.
 
Rapor AİHM kriterlerine göre Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız vasfini açıkça kaybettiğini ve AİHM'nin kendisine yapılan müracaatlar karşısında iç hukuk yollarının tükendiğini ve etkisizleştiğini dikkate alarak değerlendirilmesi gerektiğini talep ediyor.
 
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