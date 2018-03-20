Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki Suriye'liler için ücretsiz telefon hakkı geldi /20 Mart 2018 16:04

Türkiye'deki Suriye'liler için ücretsiz telefon hakkı geldi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Suriyeli sığınmacılara dağıtılmak üzere telefon kartı ihalesi açtı. Buna göre artık Suriyeli sığınmacılar yurt dışı ve yurt içi telefon görüşmeleri için para ödemeyecek.

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Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki göçmenler için ilk etap olarak 60.000 adet ücretsiz telefon kartı ihalesi açtı.  Kartlar ile ankesörlü telefonlar, sabit telefonlar ve cep telefonlarından yurt dışı ve yurt içine yapılacak telefon görüşmeleri ücretsiz olacak.

Karta sahip olan kişi, kartın arkasında yazan numarayı aradıktan sonra yine kartta bulunan şifreyi girerek 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve diğer 13 ülkeyi ücretsiz arayacak. Kartlar 15 ilde dağıtılacak. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 7 Mart'ta Ankara'da yaptığı ihaleyi alan şirketle sözleşme imzalanmasının ardından kartlar en geç mayıs ayında dağıtılmaya başlanacak.

Bu karta sahip olanların yurt içine 130 dakika, yurt dışına ise 1073 dakika ücretsiz telefon görüşmesi hakkı bulunacak.

KARTIN DEĞERİ 950 LİRA

Ön ödemeli bir cep telefonu hattına sahip olan bir vatandaş Türkiye'den ABD'yi aramak istediğinden dakika başına 2 lira 20 kuruş ödüyor. Göç İdaresi'nin dağıtacağı karta sahip olan biri ise ABD ile 130 dakika ücretsiz görüşebilecek. Yani vatandaş 130 dakika için 286 TL öderken devletin dağıtacağı kart ile ücretsiz görüşme sağlanacak. Diğer ülkeler için de sağlanan ücretsiz dakikalar hesaplandığında bir kartın değerin 950 TL'nin üzerine çıkıyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ihalenin tamamlanmasının ardından Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Geri Gönderme Merkezleri'ne belirtilen miktarda ihaleyi alan firmaya kargolama işlemi yaptıracak. 
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