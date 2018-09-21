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Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...
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Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...
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21 Eylül 2018 11:12
Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...
Sokak röportajı yapan bir muhabir vatandaşa kriz var mı yok mu diye sordu. Vatandaş korkudan kriz var diyemedi...
Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...
Türkiye'de kurulan korku imparatorluğu ancak bu kadar anlatılabilir... Sokakta röportaj yapan muhabir 'Cumhurbaşkanı'nın kriz yok' açıklamasını sordu. Vatandaş korkudan kriz var ama diye bildi.
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