Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır... /21 Eylül 2018 11:12

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Sokak röportajı yapan bir muhabir vatandaşa kriz var mı yok mu diye sordu. Vatandaş korkudan kriz var diyemedi...

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Türkiye'de kurulan korku imparatorluğu ancak bu kadar anlatılabilir... Sokakta röportaj yapan muhabir 'Cumhurbaşkanı'nın kriz yok' açıklamasını sordu. Vatandaş korkudan kriz var ama diye bildi.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır... Sonraki Haber >>

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Albino serçe olur mu?

Albino serçe olur mu?

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:43:56