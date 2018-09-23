Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki kriz ancak bu kadar güzel ifade edilir... /23 Eylül 2018 14:49

Türkiye'deki kriz ancak bu kadar güzel ifade edilir...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gaziler Günü’ndeki “Bizde kriz falan yok” sözleri tartışılmaya devam ediliyor.

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Youtube’da yayın yapan “Açık Ekran” isimli hesap , Erdoğan’ın sözlerinin aksine önce “kriz var” diyen vatandaş, sonrasında ise, “Fazla konuşmayalım. Çoluğumuz çocuğumuz var. Bu işin başka türlüsü de var. Alıverirler adamı” sözleri sosyal medyada olay olmuştu. 

Aynı röportajın devamında konuşan vatandaşlar 'Kriz yok' söylemine cevap verdiler. Esnaf olarak satış yapamadıkları söyleyen bir vataşdaş sıkıntılı günler geçirdiklerini anlattı. Krizin yanlış politikalardan kaynaklandığını söyleyen Esnaf , memlekette adaletin olmamasını kriz sebebi olarak gösterdi. 


"ONA GÖRE KRİZ YOK, AMA BİZE GÖRE KRİZ ÇOKTUR"

"Krizin daniskası var" diyerek tepki gösteren bir başka  vatandaş ise  "1 mazota iki sefer üst üste zam geldi. Elektriğe bir ayda iki defa zam geldi. Benim maaşım 1750 TL... Bu kriz midir değil midir? Üç nüfusum... 1750 TL bir nüfusa yeterli midir? Gidip Katar'dan trilyonlarca uçak alıyorsun, ama kriz yok diyorsun, doğrudur, ona göre kriz yok, ama bize göre kriz çoktur" dedi.

Vatandaş ayrıca, "Ziraat Bankası'ndan mesaj geliyor, altınınız varsa, getirin Hazine'ye koyalım. Demek ki Hazine'de hiçbir şey kalmamış. Ben müşterisi değilim, bir şeyi değilim. Bana mesaj geliyor. Ben nereden getirip altını ona vereyim. Kendi çaldıkları yetmiyor, bir de elimizdekileri getirip ona verelim... Kim diyor ekonomi iyi durumdadır diye, yalan söylüyor. Yönetemiyor artık, tutturmuş F... PKK, başka bir şey bilmiyor. Bir işçi eylem yapıyor, hakkını arıyor, terörist oluyor. Dünyanın neresinde görülmüştür bu" diye belirtti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'deki kriz ancak bu kadar güzel ifade edilir... Sonraki Haber >>

Sele kapılan kamyonun zor anları

Sele kapılan kamyonun zor anları

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Siz yeniden bıraktığınız yerden koşmaya devam edeceksiniz...

Siz yeniden bıraktığınız yerden koşmaya devam edeceksiniz...

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:36