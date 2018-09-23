Türkiye'deki kriz ancak bu kadar güzel ifade edilir...

Youtube’da yayın yapan “Açık Ekran” isimli hesap , Erdoğan’ın sözlerinin aksine önce “kriz var” diyen vatandaş, sonrasında ise, “Fazla konuşmayalım. Çoluğumuz çocuğumuz var. Bu işin başka türlüsü de var. Alıverirler adamı” sözleri sosyal medyada olay olmuştu.





Aynı röportajın devamında konuşan vatandaşlar 'Kriz yok' söylemine cevap verdiler. Esnaf olarak satış yapamadıkları söyleyen bir vataşdaş sıkıntılı günler geçirdiklerini anlattı. Krizin yanlış politikalardan kaynaklandığını söyleyen Esnaf , memlekette adaletin olmamasını kriz sebebi olarak gösterdi.









"ONA GÖRE KRİZ YOK, AMA BİZE GÖRE KRİZ ÇOKTUR"





"Krizin daniskası var" diyerek tepki gösteren bir başka vatandaş ise "1 mazota iki sefer üst üste zam geldi. Elektriğe bir ayda iki defa zam geldi. Benim maaşım 1750 TL... Bu kriz midir değil midir? Üç nüfusum... 1750 TL bir nüfusa yeterli midir? Gidip Katar'dan trilyonlarca uçak alıyorsun, ama kriz yok diyorsun, doğrudur, ona göre kriz yok, ama bize göre kriz çoktur" dedi.





Vatandaş ayrıca, "Ziraat Bankası'ndan mesaj geliyor, altınınız varsa, getirin Hazine'ye koyalım. Demek ki Hazine'de hiçbir şey kalmamış. Ben müşterisi değilim, bir şeyi değilim. Bana mesaj geliyor. Ben nereden getirip altını ona vereyim. Kendi çaldıkları yetmiyor, bir de elimizdekileri getirip ona verelim... Kim diyor ekonomi iyi durumdadır diye, yalan söylüyor. Yönetemiyor artık, tutturmuş F... PKK, başka bir şey bilmiyor. Bir işçi eylem yapıyor, hakkını arıyor, terörist oluyor. Dünyanın neresinde görülmüştür bu" diye belirtti.







