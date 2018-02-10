Türkiye'deki keyfi tutuklama sorulan AKP'li Kavakçı yayında rezil oldu

Program sunucusu Michel Friedman’ın bir yılı aşkın süredir hukuksuz birşekilde cezaevinde olan gazeteci Deniz Yücel ile ilgili sorduğu sorulara ezber yanıtlar vermeye çalışan Kavakçı, “Deniz Yücel hiçbir suçlama olmadan nasıl bir yıldır cezaevinde tutuluyor” sorusuna “Türkiye bir hukuk devleti” deyip, cevap vermeden sözlerini yuvarladı.

Röportaj boyunca Friedman’ın sorularına yalnızca gülümseyerek, kafa sallayarak geçiştirmeye çalışan ya da “Türkiye bir hukuk devletidir” benzeri yanıtlar veren Kavakçı, videonun sonunda Friedman’ın sitemkar bir gülüşle söylediği “İnsan hakları” sözlerine “Evet, insan hakları” diyerek karşılık verdi.