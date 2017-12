'Türkiye'deki et hem pahalı hem güzel değil'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano ile arasında geçen bir anıyı anlatan CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, Uruguaylı futbolcunun Türkiye'deki eti beğenmediğini ve pahalı bulduğunu söyledi.





CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Diego Lugano ile geçen ilginç bir anısını anlattı.





'HAYVANI ARAZİYE SALARIZ, BÜYÜYÜNCE TOPLARIZ'





Sözcü’den Can Mumay'ın haberine göre, Lugano’nun Türkiye’deki eti pahalı ve iyi bulmadığını söyleyen Ergin şu ifadeleri kullandı:





“Size ilginç bir şey söyleyeyim. Fenerbahçeli Lugano, o zamanlar beni bir şekilde buldu. Ben 'Uruguay’dan burada satmak için et getirmek istiyorum' dedi. 'Niye?' diye sordum. 'Burada et çok pahalı ve iyi değil' dedi. 'Nasıl sizin oralarda et?' diye sordum çünkü bilmiyorum Uruguay’ı… 'Bizde hayvanı çok büyük araziye salarız ve hayvan büyüyünce toplarız' dedi. 'Masrafı yok ki…' diye ekledi. 'Bizde iki şey vardır' diyordu Lugano, et ve futbol. Türkiye’de besi alanı yok. Bu sebeple biz yıllarca Uruguay’dan et ithal ettik işte…”





İTHAL ETLER TÜRKİYE'YE URUGUAY'DAN GELİYOR





Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, ucuz etlerin bir kısmının Uruguay ve Brezilya’dan geldiğini açıklamıştı.