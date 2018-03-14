'Türkiye'deki ekonomiden umudu kestiğim için çiftliğe kaydoldum'

Çiftlik Bank işine, kimi çalıştığı işte emeğinin karşılığını alamadığını düşündüğü için kimi kolay yoldan para kazanmak için kimi de eldeki parasının katlanacağı düşüncesiyle girdi. 10 yıldır arkadaş olan 28 yaşındaki Erdal Baran, 35 yaşındaki İbrahim Ç. ve Nihat B. de mağdur olan yüz binlerce insan arasında yer alıyor.





Gazeteduvar.com sitesinden Hacı Bişkin mağdurlarla konuştu.

ÇİFTLİK BANK’A NASIL GİRDİLER?





Çiftlik Bank’ın batmasının ardından çoğu mağdur icra takibi başlattı. Erdal Baran, İbrahim Ç. ve Nihat B. de dün Çiftlik Bank hakkında icra takibi başlattı. Üç arkadaş, bir gün sohbet ederken başka bir tanıdığın hesabındaki 200 bin lirayı onlara göstermesi ve Çiftlik Bank’tan kazandığını söylemesi ile araştırmaya başladı. Çiftlik Bank’ı internetten araştıran 3 arkadaş, 5 Kasım 2017’de sisteme para yatırmaya başladı. Büyük hayallerle başladıklarını söyleyen Erdal Baran, kredi çekerek yatırdığı 50 bin liranın 30 bin lirasını geri alamadı:

“Buradaki yatırım modelinin mantıklı gelmesi, bu işte binlerce kişinin olması beni de cezbetti. O kadar büyük bir kitleyi gördükten sonra etkilenmemek elde değildi. Açılışların yapılması, organizasyondaki mükemmellik herkesi etkilediği gibi beni de etkiledi. Başlangıçta bu işin ‘yalan’ olduğunu düşündüm ama arkadaşlar ikna olunca ben de inanmak istedim. Kayıt yaptığımız ilk aylar paramızın bir kısmını aldığımızı görünce ‘bu sistem çok iyi’ diye düşünerek devam ettik. Ancak ilk aydan sonra sorunlar başladı. Mehmet Aydın (Çiftlik Bank’ın eski sahibi) herkesi inandırdı. İş patlama noktasına gelince yurtdışına gitti. Daha sonra başımıza Niyazi Karakoç getirildi. Niyazi Karakoç bize hep ‘biraz sabretmemiz gerektiğini’ söylüyordu. Bence eski genel müdür Mehmet Aydın işi Niyazi Karakoç’un üzerine yıktı. Karakoç da, ‘benim hiçbir şeyden haberim yok’ numarası yaptı. Bütün bunlar hikaye.”





Baran, ailesine de Çiftlik Bank’ı tavsiye ettiğini ve kardeşinin de 25 bin lira yatırdığını söylüyor: “Arabamı da satıp buraya yatırım yapmayı düşünmüştüm. İyi ki böyle bir şey yapmamışım. Bundan sonra yetkililer mağdurların hakkını savunmalı. Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın’ın İnterpol tarafından tutuklanması gerekiyor. Bu adam son yılların en büyük dolandırıcılığını yaptı.”







‘TÜRKİYE’DEN EKONOMİK OLARAK UMUDUMU KESTİĞİM İÇİN…’





35 yaşındaki İbrahim Ç., de bankadan 50 bin TL kredi çekerek bu işe girmiş… “Yatırdığım paranın 22 bin TL’sini aldım, 28 bin TL içeride kaldı” diyen İbrahim Ç. neden Çiftlik Bank’a girdiğini şöyle yanıtlıyor:

“Gelir kaynaklarımın yetersiz kalması, emeğimin karşılığını alamamam ve Türkiye’den ekonomik olarak umudumu kesmem beni buraya yönlendirdi. Bu dönemde insanlar alternatif geçim kaynaklarını arıyor. Bunu bir fırsat olarak gördüm. İşe girmeden önce arkadaşlarla oturup bir değerlendirme yaptık. Binlerce kişi ilk 5 ay içerisinde paralarını alabiliyordu. Biz de böylece girmeye karar verdik. İlk başlarda bayilikler, müşteri ilişkileri gayet güzeldi. Yazılım olarak da güvenilirdi. Bu kadar çabuk sürede patlak vermesi beni şaşırttı. Eğer bu işe birkaç ay daha erken girmiş olsaydım şu an paramın iki katını alırdım. Biraz zamanlama hatası yaptım. Bir de bu oyunda işin şarküteri ve bayilik olan kısmı var. Mesela oyunda kazandığımız altın ve gümüşlerle şarküteri ürünleri alabiliyordum. Örneğin kazandığım gümüşlerle bir ay, yaklaşık 600 liralık şarküteri ürünü alabiliyordum. Şu an evimiz peynir, bal dolu! Hakkımı almak için bütün hukuki yollara başvuracağım. Ama Türkiye’deki gidişattan dolayı çok umutlu değilim.”





PARA KAZANSALARDI İNŞAAT SEKTÖRÜNE GİRECEKLERDİ







35 yaşındaki Nihat B. ise para kazandıkları takdirde üç arkadaşıyla birlikte inşaat sektörüne girmeyi düşündüklerini, şirketin batmasının ardından hayallerini gerçekleştiremediklerini söyleyerek şöyle devam ediyor:

“Mevcut işimde aldığım parayla istediğim hayatı yaşayamıyordum. Daha rahat bir yaşam sürdürebilmek için daha fazla paraya ihtiyacım vardı. Para kazanmanın alternatif yollarını ararken böyle bir şeyi kaçırmak istemedim. Ben arkadaşlarım gibi fazla para yatırmadım. Bankadan 20 bin TL kredi çekerek işe girdim. Geçen süre içerisinde 10 bin TL’mi geri aldım. 10 bin TL’yi ise alamadım.”



