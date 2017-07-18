Türkiye'deki cadı avını durdurun

“Uluslararası Af Örgütü Direktörü dâhil altı hak savunucusunun tutuklanması Türkiye’de insan haklarına çok ağır bir saldırıdır” sözleriyle başlayan açıklamada Uluslararası Af Örgütü, altı insan hakları savunucusunun tutuklanmasıyla adaletin sarsıcı biçimde hiçe sayıldığını ve Türkiye’de darbe girişiminin ardından yaşanan baskı sürecinde yeni bir dip noktaya varıldığını belirtti.







Açıklamada Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, “Savcıların şu son derece açık durumu ortaya koymak için tam 12 günleri vardı: Bu aktivistler masumdur. Soruşturmanın sürdürülmesi hakikat ve adaletin artık Türkiye’ye ne kadar yabancı olduklarını gösteriyor” ifadelerini kullandı.





Dün tutuklanan altı insan hakları savunucusuna karşı ulusalararası alanda bir ilk yaşayan Uluslararası Af Örgütü tüm dünyada faaliyet göstermesine karşın, dünyanın başka bir noktasında tutuklu aktivisti bulunmuyor. Genel Sekreter açıklamasında, “Bugün Türkiye’de insan haklarını savunmanın artık bir suç olduğunu öğrendik. Şu an Türkiye ve uluslararası kamuoyu için bir dönüm noktasındayız” dedi.





Shetty sözlerini şöyle sürdürdü:





“Dünyanın her yerinde liderler sözlerini esirgemeye ve ilişkilerini her zaman olduğu gibi sürdürebileceklermiş gibi davranmaya artık bir son vermeli, 10 insan hakları savunucusuna yöneltilen bu temelsiz suçlamaların düşürülmesi, derhal ve koşulsuz serbest bırakılmaları için Türkiye yetkilileri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmalıdır.”