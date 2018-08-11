Türkiye'deki baskı ortamını anlatan Yunanca belgesele bir ödül daha

Türkiye’deki insan hakları, basın ve düşünce özgürlüğü ihlallerini masaya yatıran ‘İlmik-The Noose-H ?????’, Girit Yerapetra (İerapetra) 5. Uluslararası Belgesel Festivali’nde ‘uzun metrajlı belgesel’ ödülünü kazandı.





İlmik belgeseli, Yunanistan 34. Botsi Vakfı ‘Onur Ödülü’ne lâyık görülmesinin ardından, bu defa Girit Yerapetra (İerapetra) 5. Uluslararası Belgesel Festivali’nde ödül kazandı.





Yunanistan devlet televizyon ve radyosu ERT çalışanı gazeteci ve belgeselci Thomas Sideris’in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği İlmik belgeseli, 4-9 Ağustos tarihlerinde Girit Yerapetra (İerapetra) 5. Uluslararası Belgesel Festivali’nde iki farklı seansta izleyiciyle buluştu. Kadın ve erkek eşitliği ile kadın ve erkek arasındaki tüm ayrımcılıklara son verilmesi temalarının işlendiği festivalde, 97 ülkeden 160 yapım izleyicinin beğenisine sunuldu.





Yoğun ilgi gören festival, 9 Ağustos akşamı düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Gecede Thomas Sideris’e, “uzun metrajlı belgesel” kategorisinde ödülü takdim edildi. Yunanistan turnesine devam eden İlmik, şimdiye kadar aralarında Atina ve Selanik’in de bulunduğu 5 farklı şehirde izleyiciyle buluştu.







Türkiye’deki insan hakları ihlallerini araştıran, basın ve düşünce özgürlüğü önündeki engellere odaklanan 99 dakikalık belgesel, hükümetin medya organları üzerinde kurduğu amansız baskıyı, yüzlerce gazetecinin cezaevine gönderilmesini ve çok sayıda medya kuruluşunun kapatılmasını ele alıyor. Belgeselde Hizmet mensupları başta olmak üzere muhalif tüm kesimler görüşünü dile getiriyor.





MUHALİF KESİM ANLATILIYOR





Geçen Mart ayında ilk defa Selanik 20. Uluslararası Belgesel Festivali’nde gösterilen İlmik, büyük beğeni toplamıştı. İlmik, 15 Temmuz şüpheli darbe girişiminden yaklaşık 1 ay önce çekimlerine başlanan ve darbeden sonra tamamlanan alanında tek yapım ayrıcalığını elinde bulunduruyor. Çoğunluğu Türkiye’den 25’ten fazla gazeteci, akademisyen, kuruluş temsilcisi ve iş insanıyla yapılan söyleşilere yer veriyor. 15 Temmuz’un ardından Türkiye’yi terk eden ‘mülteci’ gazeteciler ile gözaltında işkence gören mağdurlara da mikrofon uzatılıyor. Haziran 2016’da yapılan ilk etap çekimlerde belgesele konuşan aralarında Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu 19 gazeteciden 12’si daha sonra cezaevine girdi. Geri kalan önemli bir bölümü ise ülkeden ayrılmak durumunda kaldı.





YERAPETRA BELGESEL FESTİVALİ





Girit’in 4 büyük kentiden biri olan Yerapetra (İerapetra), 4-9 Ağustos tarihlerinde 5. Uluslararası Belgesel Festivali’ne evsahipliği yaptı. Kadın ve erkek eşitliği ile kadın ve erkek arasındaki tüm ayrımcılıklara son verilmesi temalarının işlendiği festivalde, 97 ülkeden kısa ve uzun metraj kategoresinde 160 belgesel izleyiciyle buluştu. Belgesel severler tüm gösterimleri ücretsiz takip etti. İerapetra Osmanlı Cami Meydanı, yaz akşamlarında kurulan dev perdeden belgesel izlemek isteyenler tarafından tamamen dolduruldu. Festival kapsamında yerli ve yabancı turistler çok sayıda yan etkinliğe katılma fırsatı da buldu.





Kronos