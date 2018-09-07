Türkiye'de WhatsApp üzerinden yayılan 'şarbon mesajı'nın aslı var mı?

WhatsApp üzerinden hızla yayılan mesajda süt ve süt ürünlerinde de dikkatli olunması istenerek, dondurmada bile hastalık riski taşıdığı iddia ediliyordu. Mesaja göre, 10 senelik bir hayvan postundan, bir çocuğa şarbon bulaşma vakası da yaşandı.







Dr. Tarık Turfan: Benimle ilgisi yok





Sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında yayılan mesaj ile ilgili cumhuriyet.com.tr'ye açıklama yapan Dr. Tarık Turfan, mesajın kendisi ile ilgili olmadığını söyledi. Aynı mesajın kendisine de bir doktor arkadaşından WhatsApp yoluyla geldiğini belirten Turfan, "Mesaj bana WhatsApp'tan geldi. Ben de önlem olarak eşim ve çocuklarım dahil beş kişiye gönderdim. Başka hiç kimseye göndermedim. Bana gelen mesajda kendi ismim yoktu. Ertesi gün mesajın başına kendi ismim konularak yayıldığını gördüm. Durumu anlatmaya çalıştım ama mesaj yayıldı.





"Mesaja inanmayın, bildiğiniz gibi yaşayın"





Mesajın hızla yayıldığını bu nedenle hastaneyi de yüzlerce kişinin aradığını belirten Turfan, "Sağlık Müdürlüğü'nden onaylanmış bir veri yoktur. Mesajla kesinlikle benim alakam yok. Sağlık Müdürlüğü'nden yazı gelmediği sürece hiçbir söylenene, yazılana inanmayın. Yanlış bilgilendirme yapılıyor. Bildiğiniz gibi yaşayın, mesajda yazılanlar kanıtlanmış bilgiler değil. İnsanlar panik olmuş durumda. Bu verilerin doğruluğu kanıtlanmamış. İnsanlar korkuya ve paniğe kapılmasın ve istedikleri gibi yaşasın"