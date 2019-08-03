Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de Vejetaryenlik artıyor /03 Ağustos 2019 12:29

Türkiye'de Vejetaryenlik artıyor

Vejetaryen nüfusun en fazla arttığı ülkeler belirlendi. Yapılan araştırmada ilk 10 ülke arasında Türkiye, 7. sırada yer aldı.

SHABER3.COM

2018 yılında küresel et endüstrisinin pazar büyüklüğü 1 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Et tüketimi refahın bir işareti olarak görülse de buna rağmen özellikle gelişmekte olan ülkelerde vejetaryen ve vegan akımı günden güne artış gösteriyor.

Özellikle genç, kentsel, orta ve yüksek gelirli nüfus arasında giderek daha popüler hale gelen vejetaryenlik, bu anlamda küresel bir tüketici eğilimine dönüşmüş durumda.
Euromonitor tarafından en son yayınlanan Küresel Tüketici Trendleri raporuna göre 2016 ve 2017 yılları arasında vejetaryen nüfusun en fazla arttığı ülkeler belirlendi. 

Listede ilk üç sırada Nijerya, Pakistan ve Endonezya yer aldı. Listeye Türkiye de bulunuyor. Sırasıyla Filipinler, Almanya ve Brezilya’dan sonra yedinci sırada bulunan Türkiye’yi Kenya, Tayland ve İtalya takip ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de Vejetaryenlik artıyor Sonraki Haber >>

Akşener'den MHP'ye kahkahalı cevap

Akşener'den MHP'ye kahkahalı cevap

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:28