Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de ücretli poşet dönemi başladı /01 Ocak 2019 14:25

Türkiye'de ücretli poşet dönemi başladı

Türkiye'de ücretli plastik poşet uygulaması 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. Poşetlerin ücreti en az 25 kuruş olacak. Ücretsiz poşet verenlere ceza uygulanacak.

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Türkiye, çevre kirliliği ile mücadele kapsamında plastik poşet kullanımını azaltmak için ücretli poşet uygulamasına geçti. Birçok Avrupa ülkesinde kullanılmakta olan uygulamaya ilişkin kanun, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Poşetlerin fiyatı en az 25 kuruş olarak belirlendi.

Yeni kanuna ilişkin bilgilendirmede şu ifadeye yer alıyor:

"Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir."

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına da para cezası verilecek. Ceza, satış alanının her metrekaresi için 10 lira olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de yıllık 30-35 milyar adet poşet tüketildiğini açıklamıştı. Kurum, kişi başı yıllık poşet tüketimini 440'tan 40'a düşürmek istediklerini belirtmişti.

Egsoz emisyon ölçümüne denetim 

Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikler kapsamındaegzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine de 1.250 Türk Lirası ceza verileceği duyuruldu. Aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ceza 2.500 Türk Lirası’na çıkacak. Ayrıca, 1 Haziran 2019'dan itibaren imar uygulaması görmemiş alanlara ait yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek.
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