Türkiye'de ücretli poşet dönemi başladı

Türkiye, çevre kirliliği ile mücadele kapsamında plastik poşet kullanımını azaltmak için ücretli poşet uygulamasına geçti. Birçok Avrupa ülkesinde kullanılmakta olan uygulamaya ilişkin kanun, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Poşetlerin fiyatı en az 25 kuruş olarak belirlendi.





Yeni kanuna ilişkin bilgilendirmede şu ifadeye yer alıyor:





"Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir."





Plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına da para cezası verilecek. Ceza, satış alanının her metrekaresi için 10 lira olarak belirlendi.





Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de yıllık 30-35 milyar adet poşet tüketildiğini açıklamıştı. Kurum, kişi başı yıllık poşet tüketimini 440'tan 40'a düşürmek istediklerini belirtmişti.



