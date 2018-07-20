Türkiye'de tutuklu bulunan IŞİD'linin Avustralya'ya iade talebi reddedildi









Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen iade davasının karar duruşmasına Prakash, tutuklu bulunduğu Gaziantep H Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle katıldı.





Mahkemede Avustralya'nın iade talebinin sorulması üzerine sanık Prakash, "Yukarıda Allah her şeyi görüyor, siz benim hakkımda hüküm veremezsiniz. Allah hüküm verir. Ben suçsuzum" dedi.





Melbourne doğumlu Neil Prakash'ın Avustralya'da ve ABD'de planlanan bazı saldırılarla bağlantılı olduğu ortaya çıkmış ve IŞİD'in videolarında ve dergilerinde görülmüştü.





Avustralya, Prakash'ın IŞİD'e Avustralyalı kadın, erkek ve çocuk militan kazandırmakla görevli olduğunu iddia ediyor.



