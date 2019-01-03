Türkiye'de son 10 yılda Ateizm yükseliyor, dindarlık düşüyor...









KONDA’nın hazırladığı geniş kapsamlı raporda, 2008 ile 2018 arasında çeşitli alanlarda karşılaştırma yapıldı.





Artı Gerçek’in aktardığına göre raporda hayat tarzlarının yanı sıra kimi önemli ekonomik veriler de yer alıyor.





Raporun dikkat çeken sonuçları ise siyasal İslamcı çizgiden gelen AKP iktidarına rağmen toplumda dindarlaşmanın gerilediğini ortaya koyan veriler.





Rapora göre "Dindar" olduğunu söyleyenler de 10 yılda yüzde 55'ten yüzde 51'e gerilemiş. "İnançlı" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31'den yüzde 34'e çıkarken, "Sofu" olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 13'ten yüzde 10'a düşmüş.





Rapora göre kendisini "Ateist" olarak tanımlayanların oranı ise üç kat artarak yüzde 1'den yüzde 3'e çıktı. "İnançsız" olarak kendini tanımlayanların oranıysa yüzde 1'den yüzde 2'ye yükselmiş.





Raporda yer alan "İbadet" ve "Örtünme" bölümlerine göreyse oruç tutanların oranı yüzde 77'den yüzde 65'e gerilerken "Başörtüsü" oranı yüzde 52'den 53'e çıktı. "Türban" oranıysa yüzde 13'ten yüzde 9'a geriledi.





Raporda ekonomideki kötü gidişat da gözler önüne seriliyor. Zira, ev sahibi olan kişilerin oranı yüzde 74'ten yüzde 66'ya kadar gerilemiş. Kiracıların oranıysa yüzde 21'den yüzde 29'a çıkmış. Raporda apartmanda oturanların oranının yüzde 33'ten yüzde 59'a yükselmesi de dikkat çekenlerden.





Rapora göre 2008 yılında "Mutluyum" diyenlerin oranı yüzde 57'yken, bu oran 2018'de yüzde 52'ye geriledi.





Veriler, ortalama yaş artmasına rağmen evlilerin oranının ise yüzde 71'den 65'e düştüğünü söylüyor.





2008'de gazete okuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 61'ken, bu oran 10 yılın ardından yüzde 26'ya gerilemiş. Televizyondan haber izleyenlerin oranıysa yüzde 98'den 84'e düştü. Sosyal medya kullanım oranıysa yüzde 38'den 72'ye çıktı.