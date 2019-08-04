Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de sigara fiyatı 20 TL'ye dayandı /04 Ağustos 2019 11:10

Türkiye'de sigara fiyatı 20 TL'ye dayandı

Sigarada yapılan 3 liralık zamma Marlboro, Parliament, Lark gibi ürünleri çıkaran Philip Morris markası eklenirken, bazı esnaflar ürünleri zamlı fiyattan satmak için raflarını boşalttı.

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Temmuz ayı sonunda sigara markalarınca yapılması düşünülen zammın ne kadar olacağı merak edilirken, zamlı listelere bir yenisi daha eklendi.

BİR ZAMLI LİSTE DAHA

Buna göre Philip Morris şirketi de zam yaptı.

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