Türkiye'de petshoplarda artık kedi-köpek satışı yapılamayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanlara yönelik şiddetin, kabahat kapsamından çıkarıp, suç haline gelmesini kararlaştırdıklarını, yeni çıkacak yasanın kamuoyu vicdanını rahatlatacağını söyledi. Petshop'larda artık kedi ve köpek satılmayacağını kaydeden Pakdemirli, hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırımın da yolda olduğunu belirtti.





'PET SHOPLARDA ARTIK KEDİ KÖPEK SATILMAYACAK'





Bakan Pakdemirli, hayvana yönelik şiddet olayları kapsamında detaylı bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:





"Çok konuşulan bir yasa tasarısı var. Bununla ilgili biz çok uzun çalışma yaptık. Ana çerçeve olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bir anlaşmaya vardık. Hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fillerini, kabahat kapsamından çıkarıp suç haline gelmesini kararlaştırdık. Bu yasanın en kısa zamanda çıkacağını ve kamuoyu vicdanının biraz daha rahatlayacağını umuyorum. Petshop'larda bundan böyle kedi köpek satılmayacak. Kötü ortamlarda, camekanların arkasında hayvanların sergilenmesini biz doğru bulmuyoruz. Bunlar ya kataloglardan ya da internet ortamından, olabildiğince de sahiplendirerek olması gerektiğine inanıyoruz. Sahipli hayvanları sokağa terk edenlere de yaptırım uygulamayı planlıyoruz."