Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de kayıtlı 2 milyon 751 bin işsiz var /14 Eylül 2018 12:34

Türkiye'de kayıtlı 2 milyon 751 bin işsiz var

Kayıtlı işsizlerin yüzde 48'i erkek, yüzde 52'si kadın, yüzde 34'ü ise 15-24 yaş grubunda yer aldı

SHABER3.COM

Ağustos sonu itibariyle Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 200 bin kişi artarak 2 milyon 751 bin kişiye yükseldi.

İŞKUR'un açıkladığı Ağustos 2018 verilerine göre, ağustos ayında 92 bin 284 kişi işe yerleştirilirken, kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 200 bin kişi artarak 2 milyon 751 bin kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48'i erkek, yüzde 52'si kadın, yüzde 34'ü ise 15-24 yaş grubunda yer aldı.

Ağustos ayında işe yerleşen 92 bin 284 kişinin yüzde 64'ü erkek, yüzde 36'sı kadınlardan oluşuyor.

2018 yılının ilk 8 ayında ise yüzde 66'sı erkek yüzde 34'ü kadın olmak üzere 762 bin 933 kişi işe yerleşti. İşe yerleşen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4 oranında artış gösterdi.

Diğer taraftan ağustos ayında 186 bin 886 kişilik açık iş alındı. Ocak-ağustos döneminde alınan açık iş sayısı ise 1 milyon 691 bin 331 oldu. Açık işlerin yüzde 99.4'ü özel sektörden alındı.

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