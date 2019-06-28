Türkiye'de İşkence suçu işleyenlere Almanya'da açılan dava ne anlama geliyor?

Peki bu açılan dava ne anlama geliyor?

Erkan Tufan'la 30 dakika programına katılan Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi kurucu Başkanı Dr. Talip Aydın davanın ne anlama geldiğini anlattı...





İnsanlığa karşı işlenen suçlarda (işkence, soykırım, savaş suçları vb...), zaman aşımı olmadığına dikkat çeken Dr. Talip Aydın Türkiye'de koruma altına alınsalar bile Yurt dışında suçlular ceza alacaklarını söyledi.









Almanya'da yaşayan 5 Türk vatandaşının , işkence yapmış ya da göz yummuş 248 şüpheli görevli hakkında oluşturulan dosyanın çok sağlam olduğunu söyleyen Dr. Aydın benzer davalardan örnekler verdi. Almanya'da Suriyeli yöneticilerin yargılandığını, rejimin ünlü isimler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlatan Aydın hatta bazı Suriyelilerin Almanya'da tutuklandığını söyledi







Türkiye'de bu davanın ciddiye alınması gerektiğine dikkat çeken Talip Aydın önümüzdeki günlerde farklı yaptırımların da geleceğini söyledi



