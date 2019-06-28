Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de İşkence suçu işleyenlere Almanya'da açılan dava ne anlama geliyor? /28 Haziran 2019 11:51

Türkiye'de İşkence suçu işleyenlere Almanya'da açılan dava ne anlama geliyor?

Türkiye'de gözaltında veya tutuklu kişilere işkence ve kötü muamelede bulunan devlet görevlilerine yönelik Almanya'da ilk dava açıldı.

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'İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü' kapsamında Almanya'da HRD (Human Rights Defenders) tarafından açılan dava kapsamında Türkiye'de adı işkenceye karışmış 248 devlet görevlisi hakkında bilgi ve belge savcılığa teslim edildi.

Peki bu açılan dava ne anlama geliyor? 

Erkan Tufan'la 30 dakika programına katılan Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi kurucu Başkanı Dr. Talip Aydın davanın ne anlama geldiğini anlattı... 




İnsanlığa karşı işlenen suçlarda (işkence, soykırım, savaş suçları vb...), zaman aşımı olmadığına dikkat çeken Dr. Talip Aydın Türkiye'de koruma altına alınsalar bile Yurt dışında suçlular ceza alacaklarını söyledi. 


Almanya'da yaşayan 5 Türk vatandaşının ,  işkence yapmış ya da göz yummuş 248 şüpheli görevli hakkında oluşturulan dosyanın çok sağlam olduğunu söyleyen Dr. Aydın benzer davalardan örnekler verdi. Almanya'da Suriyeli yöneticilerin yargılandığını, rejimin ünlü isimler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlatan Aydın hatta bazı Suriyelilerin Almanya'da tutuklandığını söyledi 

Türkiye'de bu davanın ciddiye alınması gerektiğine dikkat çeken Talip Aydın önümüzdeki günlerde farklı yaptırımların da geleceğini söyledi 

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