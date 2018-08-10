Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de iş yapan Avrupalı bankaların hisselerinde düşüş! /10 Ağustos 2018 12:03

Türkiye'de iş yapan Avrupalı bankaların hisselerinde düşüş!

Reuters'ın Financial Times'tan aktardığı habere göre Türkiye'de iş yapan Avrupalı bankaların hisseleri düşüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın konuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.

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Türkiye’de iştirakleri olan Avrupa bankalarının hisseleri, TL’nin dolar karşısında yeni tarihi dip seviyeleri görmesi ve ECB’nin Avrupa’daki bankaların Türkiye’de maruz kaldıkları risk hakkında endişe belirttiğini ortaya koyan Financial Times haberinin ardından yüzde 4’e kadar geriledi.

Dolar/TL bu sabah 6.25’e kadar yükselerek tarihi zirveyi gördü.

İspanyol Bankası BBVA’nın (Garanti) hisseleri açılışta yüzde 3.8, Fransız BNP Paribas (TEB) yüzde 2.6, İtalyan UniCredit (Yapı Kredi) yüzde 3.7 düştü.

Hollanda bankası ING’nin hisseleri yüzde 2.1, HSBC’ninki ise yüzde 0.5 geriledi.

Avrupalı bankalar birkaç gün önce açıkladıkları ikinci çeyrek bilançolarıyla birlikte Türkiye’deki operasyonlarının net kâra etkisinin yüksek olmadığını ifade etmişlerdi.

FT’de yer alan haberde bünyesinde banka denetleme organı barındıran Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Türkiye’de faaliyet gösteren Avrupalı bankalar hakkında endişe ortaya koyduğu ifade edildi.

Konuya yakın iki kaynağa dayandırılan haberde, ECB’nin birkaç aydır Avrupalı bankaların Türkiye pozisyonlarını izlemeye aldığı ifade edilerek “(denetim organı) henüz durumu kritik olarak görmüyor. Ancak özellikle İspanya’dan BBVA, İtalya’dan UniCredit ve Fransa’dan BNP Paribas’ın Türkiye’de varlıkları olduğu için özellikle risklere daha açık görüldüğü” belirtildi.

ECB FT’de yer alan haber hakkında yorum yapmadı.
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