Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de insanımızın %30,3’ü ciddi maddi yoksunluk içinde /18 Mayıs 2017 08:19

Türkiye'de insanımızın %30,3’ü ciddi maddi yoksunluk içinde

Avrupa genelinde 2016 yılı maddi yoksunluk sınırında yaşayan nüfus istatistikleri yayınlandı.

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TÜİK ve Eurostat’ın ortak olarak kullandığı tanıma göre; “(1)çamaşır makinesi, (2)renkli televizyon, (3)telefon, (4)otomobil sahipliği, (5)beklenmedik harcamalar, (6)evden uzakta bir haftalık tatil, (7)kira, konut kredisi, borç ödemeleri, (8)iki günde bir et, tavuk, balık içeren (veya vejetaryenler için eşdeğer yiyecekler) yemek ve (9)evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamaması” faktörleri maddi yoksunluk durumunu açıklamak için kullanılıyor. Söz konusu dokuz maddenin en az üçünün karşılanamaması maddi yoksunluk durumuna işaret ederken, maddelerden dördünün karşılanamaması halinde ise ciddi maddi yoksunluk durumu ortaya çıkıyor.
 
Türkiye Nüfusunun %30,3’ü Ciddi Maddi Yoksunluk İçinde
 
AB çapında nüfusun %9,9’unun ciddi maddi yoksunluk seviyesine ulaştığı 2012 yılı zirve kabul edilirken, o tarihten bu yana azalma trendi gösteren ciddi maddi yoksunluk seviyesi 2016’da %7,8’e kadar geriledi.
 
AB’de ciddi maddi yoksunluğa sahip nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler Bulgaristan (%34,2), Romanya (%23,8) ve Yunanistan (%22,2) olurken, en iyi durumdaki ülkeler ise İsveç (%0,7), Lüksemburg (%2,0) ve Finlandiya (%2,2) oldu. TÜİK’in 2015 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına göre ise, Türkiye’de ciddi maddi yoksunluk oranı 2014’te %29,4 iken 2015’te %30,3’e yükseldi.
 
Türkiye Nüfusunun %71,4’ü Bir Haftalık Tatil Masrafını Karşılayamıyor
 
Türkiye için maddi yoksunluk ölçütlerinin bazılarına özel olarak bakacak olursak evden uzakta bir haftalık tatili karşılayamayan nüfus oranının %71,4, iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamayan nüfus oranının %35,8 ve beklenmedik harcamaları karşılayamayan nüfus oranının ise %32,6 olduğunu görüyoruz.
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