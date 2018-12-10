Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de İnşaat sektörü krizde /10 Aralık 2018 09:54

Türkiye'de İnşaat sektörü krizde

Türk lirasının aşırı değer kaybı, faiz oranlarının yükselmesine ve ülkenin bir dönem bahar havası yaşayan inşaat sektörünün, ciddi bir duraklamaya girmesine neden oldu.

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Bir zamanlar Türk ekonomisinin itici gücü olan inşaat sektörü, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından ciddi sorun yaratabilir.

Türkiye’nin bir zamanlar itici gücü olan inşaat sektörü şu sıralarda sorunlu günler yaşıyor. Türk lirasının değer kaybıyla birlikte, inşaat sektöründeki girdi maliyetleri ciddi oranda yükseldi. Sektör ayrıca yükselen faiz oranları nedeniyle de sorunlar yaşamaya başladı. Aylardır maaşlarını alamayan inşaat işçileri bunun karşılığında lüks apartman dairelerini işgal ediyor.

Kriz yüzünden birçok aile evlerinden oldu.

İşlerin iyi gittiği dönemde birçok kişi, eski apartmanlarını yenilenmesi beklentisiyle müteahhit firmalara verdi. Yaklaşık 2 bin ailenin evlerini müteahhitlere verdiği Fikirtepe’de, işler hiç de istendiği gibi gitmiyor.

Türkiye’de inşaat sektöründeki yoğun istihdam, 12 yıldan uzun süredir Türk ekonomisindeki beklenmedik büyümenin ana etkenlerinden biriydi. Yaşanan bolluk ve refah ortamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısının ana nedeni olarak görülüyordu. Şu anda devletin inşaat projeleri sektörü ayakta tutmaya çalışıyor.

Devletin mega projelerinden biri de İstanbul’un yeni havalimanı. Geçen ay açılan havalimanı, dünyanın en büyüğü olma iddiasında.

Bir sonraki büyük plansa, Erdoğan’ın önümüzdeki yıl başlama sözü verdiği ‘Kanal İstanbul’ projesi.

Ancak milyarlarca dolarlık bu dev projeler bile, inşaat sektörünü krizden çıkarma konusunda yetersiz kalıyor.


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