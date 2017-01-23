Türkiye'de herkesi susturdu, şimdi sıra Avrupa'dakilerde

Erdoğan, İsviçre'deki Türk vatandaşlarına "hakaret" takibi istiyor.















İsviçre’de yayınlanan haftalık Sonntagszeitung dergisinin haberine göre, geçtiğimiz hafta Bern’deki yetkililerin de doğruladığı bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında yazı yazan, yorum yapan, eleştiri de bulunan vatandaşların taraflarına iletilmesi ve haklarında dava açılmasını talep etti.





Türk tarafının bu talebinin dayandığı temel ise, İsviçre ile uzun süredir istihbarat paylaşımına uygun hareket eden Ankara’nın verdiği düzinelerce bilgiye karşılık olarak, Türkiye’ye bilgi sunulması.





Haftalık olarak Türkiye ile paylaşılması istenen bilgilerin, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlarını kapsadığı bildiriliyor. Bern’den bu konuyla alakalı henüz net bir cevap verilmemesine rağmen, Türkiye tarafı kendilerine bilgi verilmesi konusunda ısrarcı.





Fakat Bern’in bunu uygulayabilmesi için, Facebook gibi sosyal paylaşım ağlarında yazılacak “hakaretlerin” İsviçre’de de suç olması gerekiyor. İsviçre yasalarına göre kendi hükümeti tarafından yargılanmış olsa dahi, bir kişinin kendi yöneticisine karşı işlediği suçlar para cezasına çevrilebiliyor.





İsviçre aslında bu karşılıklı bilgi alışverişi gibi görünen talebi tamamen de red hakkına sahip. Bunu Erdoğan’ın kendi muhaliflerine karşı sindirme çabası olarak niteleyebilir