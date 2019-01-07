Samanyolu Haber /Teknoloji / Türkiye'de Google'a reklam soruşturması /07 Ocak 2019 16:45

Türkiye'de Google'a reklam soruşturması

Rekabet Kurulu, Google'ın yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullandığı yönündeki başvuruyu değerlendirdi

SHABER3.COM

Rekabet Kurulunca, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. 

Bu kapsamda, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de Google'a reklam soruşturması Sonraki Haber >>

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Şaşkına çeviren görüntü

Şaşkına çeviren görüntü

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Apple mağazasını soydular

Apple mağazasını soydular

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:21:15