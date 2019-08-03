Türkiye'de gazetecilik

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasının ardından bir yılı aşkın süredir toplanmayan Basın Kartı Komisyonu’nun üyelerinin iktidara yakın basın yayın kuruluşlarının çalışanlarından ve yöneticilerinden seçildiğini açıkladı.







Çakırözer, “Yeni komisyonun 9 üyesinden ikisi Cumhurbaşkanlığı’ndan, bunlardan İletişim Başkan Yardımcısı Zahid Sobacı gazetecileri fişleyen raporu ile bilinen SETA’nın araştırmacı kadrosunda bulunmuş. Komisyonun 3 üyesi ATV, Star ve Daily Sabah gazetelerinden. İki üyesi ise Anadolu Ajansı ve TRT’den. Türkiye Gazeteciler Sendikası yok. Gazeteci cemiyetleri yok. Basın meslek örgütlerinden seçilenler aynı zamanda Anadolu Ajansı ve Daily Sabah gazetesi yöneticileri. İletişim Başkanlığı akreditasyon ayıbını basın kartı komisyonunda da sürdürüyor. Basın kartı zaten artık sarı değil turkuaz. Turkuvaz Medya grubunun ağırlığı ile Basın Kartı Komisyonu da artık ‘turkuvaz” dedi.





Basın Kartı Komisyonu temmuz ayında toplandığını belirten Çakırözer, “Toplantı tam bir gizlilik içinde yapıldı. Geçmiş yıllarda basın kartı komisyonunun toplanacağı duyurulurdu. Komisyonun sonuçları açıklanırdı. Ama yeni komisyonun hem oluşumuna hem de temmuz ayı toplantısının sonuçlarına dair bilgilendirme sadece basın kartı başvurusu sahipleri ile sınırlandırıldı. Bu kadar kalın bir sır perdesi içinde komisyonun üyeleri de merak konusuydu” dedi.





TEK YETKİLİ İLETİŞİM BAŞKANLIĞI





Aralık 2018’de değiştirilen yönetmelikle Basın Kartı Komisyonu üyelerini belirleme yetkisinin sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verildiğini anımsatan Çakırözer, “Komisyonun 2 üyesi zaten İletişim Başkanlığı’nı temsil edecekti. Kalan 7 üyenin tamamının da Başkanlıkça belirlenmesi sağlanmıştı” diye konuştu.





YANDAŞ BASIN KADROLARINDAN





Çakırözer, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı yönetmelikte olduğu gibi iki üye temsil ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Zahid Sobacı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un danışmanı Mücahit Eker. Sobacı yaklaşık 150 gazeteciyi fişleyen raporu ile bilinen SETA’nın araştırmacı kadrosunda bulunmuş. Sürekli basın kartı sahiplerini komisyonda ATV yöneticisi temsil ediyor. Basın Kartı sahiplerini temsil eden üyelerden biri Star Gazetesi yazar kadrosunda diğeri TRT Haber yöneticisi” açıklamasında bulundu.





Basın Kartı Komisyonu’nun eski yapısında 15 üyenin bulunduğunu, 3’ünün Türkiye Gazeteciler Sendikası, 2’sinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, ikisinin ise Ankara ve İzmir Gazeteciler cemiyetleri tarafından belirlendiğini ifade eden Çakırözer, “Yönetmelik değişince bu çoğulcu ve basın meslek örgütlerinin ağırlığını koyabileceği yapıya son verilmişti. Yeni yönetmelikle basın meslek örgütlerinin temsiliyeti 3’e indirilmişti. Yeni Basın Kartı Komisyonu’nda Türkiye Gazeteciler Sendikası yok. Gazeteci cemiyetleri yok. Gazeteciler Federasyonu yok. Sadece hükümet eliyle kurdurulan örgütlerin yine tek adam yanlısı gazetecileri var. Sendikaları temsil eden kişi Anadolu Ajansı’nın editörü. Dernekleri temsil eden kişi Daily Sabah Gazetesi ve Doğuş Grubu’ndan. Anadolu yayıncılarını temsil eden isim de AKP’li belediye meclis üyesi” dedi.





YENİ KOMİSYON MECLİS GÜNDEMİNDE





Çakırözer, yeni basın kartı komisyonunun üye yapısını ve kararlarını Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorulara yanıt aradı: Yeni oluşturulan Basın Kartı Komisyonu’nun üyeleri kimlerdir? Üyeler, yönetmelik hükümleri çerçevesinde hangi basın meslek örgütlerini temsilen belirlenmiştir? Üyelerin temsil ettikleri basın meslek örgütlerinin kaç üyesi vardır? Basın Kartı Komisyonu Temmuz ayı toplantısında kaç basın kartı başvurusunu değerlendirmiştir? Kaç başvuru onaylanmış, kaç başvuru reddedilmiştir? Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ret gerekçeleri nelerdir?





Yeni Basın Kartı Komisyonu’nun üyeleri şöyle:





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Zahid Sobacı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Danışmanı Mücahit Eker





Sürekli Basın Kartı sahiplerini temsiler ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı





Basın Kartı sahiplerini temsilen Star Gazetesi yazarı Halime Kökce





Basın Kartı sahiplerini temsilen TRT Haber Koordinatörü Yahya Bostan (Sabah Gazetesi’nin eski Ankara Haber Müdürü ve Yazı İşleri Müdürü)





Medya İş Sendikası’nı temsilen Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan





Medya Derneği’ni temsilen Daliy Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Zahid Altay





Televizyon Yayıncıları Derneği’ni temsilen Doğuş Yayın Grubu Ankara Temsilcisi Murat Baran Şevişoğlu