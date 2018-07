Türkiye'de gasp edilmiş mallar için Dünya Bankası harekete geçti...

Başvurularda İpek Holding’in 5 ile 6 milyar dolar, Zaman Gazetesi’ne servis hizmeti sağlayan şirkete yatırım yapan Belçika merkezli Cascade Yatırım NV şirketinin ise 65 milyon Euro üzerinde zarara uğradığı vurgulandı.









İngiliz yayın kuruluşu The Guardian’da yer alan habere göre, Hamdi Akın İpek’in yönetiminde İpek Yatırım (IIL) ve Zaman gazetesinin kapatılması sürecinde kendi mallarına da AKP hükümeti tarafından el konduğunu belirten Belçika merkezli Cascade Yatırım’ın başvuruları, Dünya Bankası’na bağlı, Washington merkezli International Centre for Settlement of Investment Disputes’ta (Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi-ICSID) görülecek.