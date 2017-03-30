Türkiye'de engellenen Booking.com'dan ilk açıklama

Dün Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan bugün de karar nedeniyle Türkiye'deki tesisleri listesinden çıkartmak zorunda kalan Booking.com'dan ilk açıklama geldi. Kullanıcıların en fazla merak ettiği yapılmış olan rezervasyonların akıbeti







Öte yandan konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Booking.com karara karşı olduğunu ve temyize götüreceğini belirtti.





Açıklamada, "Bir elektronik ticaret ve teknoloji şirketi olarak, Türk müşterilerin tüm dünyadan konaklama karşılaştırma ve rezervasyonları yapmalarını şeffaf ve kolay bir platformda sunarak pazarda sağlıklı bir rekabetin oluşmasına katkıda bulunuyoruz" denildi.



