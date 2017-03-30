Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de engellenen Booking.com'dan ilk açıklama /30 Mart 2017 12:39

Türkiye'de engellenen Booking.com'dan ilk açıklama

Booking.com'dan ilk açıklama geldi, engelleme kararını temyize götürecek

SHABER3.COM

Dün Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan bugün de karar nedeniyle Türkiye'deki tesisleri listesinden çıkartmak zorunda kalan Booking.com'dan ilk açıklama geldi. Kullanıcıların en fazla merak ettiği yapılmış olan rezervasyonların akıbeti

Öte yandan konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Booking.com karara karşı olduğunu ve temyize götüreceğini belirtti.

Açıklamada, "Bir elektronik ticaret ve teknoloji şirketi olarak, Türk müşterilerin tüm dünyadan konaklama karşılaştırma ve rezervasyonları yapmalarını şeffaf ve kolay bir platformda sunarak pazarda sağlıklı bir rekabetin oluşmasına katkıda bulunuyoruz" denildi.

Ayrıca, Booking.com'un 13.000 Türk işletmesinin müşterilerine konaklama hizmeti sunmasına yardımcı olunduğu da belirtildi.

Önceden rezervasyon yaptıranlar ne olacak?

Şimdiye kadar booking.com aracılığı ile yapılan rezervasyonlarda bir sorun olmayacak. Bir sonraki duruşma ise 6 Haziran tarihinde görülecek.

Kaç kişi kullanıyor?

Booking.com'u Türkiye'de kullanan kişi sayısı ocak ayında aylık bazda 1 milyon 806 bin 349 kişi.
Her bir ziyaretçi ortalama 16 otel görüntülüyor ve ayda toplamda 1.8 milyon kişi 28 milyon 747 bin 887 sayfa geziyor
Bir kişi ortalama 30 dakika booking.com sayfasında kalıyor
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