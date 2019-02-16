Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de en son kaçırılan iki kişi için Birleşmiş Milletler harekete geçti /16 Şubat 2019 09:44

Türkiye'de en son kaçırılan iki kişi için Birleşmiş Milletler harekete geçti

Türkiye'de en son kaçırılan Yasin Ugan ve Özgür Kaya için Birleşmiş Milletler harekete geçti

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- ÖZEL 

Özgür Kaya ve Yasin Ugan otomatik tüfekli 40 sivil polisle Ankara’da yaşadıkları ev basılıp, başlarına çuval geçirilerek kaçırıldı. Polis, her iki aileye, “Bizde yok.” diyor Ana kayıpları bulmak için bir çabada göstermiyor. Kaçırılanların ailelerine Birleşmiş Milletlerden (BM)  haber geldi 

Daha önceki benzer kaçırmalarda olduğu gibi MİT tarafından kaçırıldığı düşünülen Özgür KAYA ve Yasin UGAN hakkında yapılan müracaat üzerine Birleşmiş Milletler (BM)  harekete geçti .

Hukuksuz bir şekilde kaçırılıp işkence yapıldığı iddiası ile BM’ye yapılan müracaatı değerlendiren BM, iddiayı ciddi bularak inceleme başlattı. 

Dosyayı gündemine alan BM Türkiye'den resmen bilgi isteyeceği öğrenildi 

Adam kaçırmalar ve işkenceler konusunda Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmaların çok net bir şekilde bu durumu yasakladığını bildiren otoriteler, işkence suçunun zaman aşımına tabi olmadığını ve bu fiili işleyenlerin uzun vadede de olsa mutlaka cezalandırıldığını ifade ettiler.

İşkence iddialarında ispat külfetinin devletlerde olduğunu belirten yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Özgür KAYA ve Yasin UGAN’a işkence yapmadığını ispat etmesi gerektiğini ifade ettiler.

Bu tür iddiaları ciddiye alarak inceleyen BM, bu inceleme sonucunda sorumlu buldukları işkence eyleminde bulunan ve onların yöneticileri  kişiler hakkında yaptırım uygulamasını isteme yetkisi de bulunmaktadır.

OLAYIN GELİŞİMİ 

13 Şubat 2019 günü saat 15:00 civarı sivil kıyafetli, otomatik tüfekli yaklaşık 40 kişi tarafından kuşatıldı. Ugan Ve Kaya başlarına çuval geçirilerek bilinmeyen bir yere götürüldü .  Onlarca şahidin önünde gerçekleşen kaçırma vakası sonrası Ugan ve Kaya’nın ailelerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yaptıkları başvurular sonuçsuz kaldı.



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