Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de dokuz gazeteci daha tutuklandı /17 Ağustos 2017 02:49

Türkiye'de dokuz gazeteci daha tutuklandı

Türkiye'de geçen hafta gözaltına alınan gazetecilerden dokuzu tutuklandı.

SHABER3.COM

Gözaltına alınan 11 gazeteci, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Burak Ekici, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gurkan Tuzlu, Ahmet Feyzullah Özyurt, Mutlu Özay, Mehmet Ali Ay, Muhsin Pilgir, Yasir Kaya ve Cüneyt Seza Özkan tutuklanırken, Yusuf Duran ve Ahmet Sağırlı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

24 kişi halen aranıyor

Aynı soruşturma kapsamında aranan şüpheli 24 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

35 gazeteci hakkında geçen hafta gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu isimlerin bir kısmı daha sonra gözaltına alınmıştı.

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler'in basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 155'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de halihazırda 170'den fazla gazeteci ve medya çalışanı tutuklu durumda.
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