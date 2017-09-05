'Türkiye'de de zehirli yumurta bulundu'

Avrupa’da tavuk çiftliklerinde kullanılan fipronil adlı haşere ilacının yumurtalara karışması nedeniyle ortaya çıkan kriz büyürken, bu yumurtalardan Türkiye’de de bulunduğu iddia edildi. Alman haber ajansı dpa, zehirli yumurta tespit edilen ülkeler arasında Türkiye’yi de saydı.





Ajansın AB tarım bakanlarının bugün Estonya’da yumurta krizi için düzenleyeceği toplantı öncesi hazırladığı haberde, şu ana dek 40 ülkede zehirli yumurta bulunduğu belirtildi. Kaynak gösterilmeyen haberde, zehirli yumurta bulunduğu iddia edilen ülkeler şöyle: 28 AB üyesinin 24’ü, ABD, Rusya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye.





BAKANLIK ANALİZ YAPTIRMIŞTI







Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da Türkiye’deki yumurtalarda söz konusu maddenin olup olmadığının tespit edilmesi için analiz çalışması yaptırmış ve çeşitli bölgelerdeki farklı işletmelerden alınan numunelerde fipronil tespit edilmemişti.





yumurta-haber Avrupa'da 'zehirli yumurta' skandalı büyüyor





Avrupa Komisyonu’nun açıklamasına göre, insan sağlığını tehdit eden fipronil maddesinin şu ana dek tespit edilmediği sadece dört AB ülkesi var: Litvanya, Portekiz, Kıbrıs ve Hırvatistan. Hollanda’dan yayıldığı sanılan zehirli yumurta skandalı nedeniyle şu ana dek iki kişi tutuklandı.





Fipronil maddesi orta derecede zehirli sayılıyor. Ağız yoluyla tüketilmesi halinde iç organlara zarar vereceği belirtiliyor.





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