Türkiye'de Çeçen lideri öldüren 2 Rus ajanı nasıl serbest kaldı?

KHK İLE GELMİŞTİ: ERDOĞAN, TÜRKİYE’DE SUİKAST İŞLEYEN 2 RUS AJANININ SERBEST BIRAKILMASINI ONAYLADI

15 Ağustos günü yayımlanan 694 sayılı KHK’da yer alan maddenin ilgili fıkrasında milli güvenlik ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde tutuklu bulunan kişinin iadesi ya da takasının yapılabileceğine yer verilmişti.







İstanbul’da 2015 yılının kasım ayında Çeçen Vahid Edelgiriev’in öldürülmesinin ardından geçen yıl nisan ayında bir operasyon gerçekleştirmişti. “Kama” adı verilen operasyonda, cinayeti işleyen ekibin içinde yer aldıkları ve Rus ajanı oldukları öne sürülen Aleksandr Smirnov (55) ile Lurii Anisimov (52) gözaltına alınmıştı. Tutuklanan iki isim, 7 Çeçen cinayetinden sorumlu ilan edilmişti.







Tutuklu 2 Rus için 24 Ekim günü yapılan duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan gönderilen yazı ile Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yazısı mahkemeye ulaştı. Duruşma savcısı, Anisimov ile Smirnov’un 694 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile MİT Kanunu’nun 26’ncı maddesine eklenen son fıkraya göre tahliye edilmesini talep etti.





15 Ağustos günü yayımlanan 694 sayılı KHK’da yer alan maddenin ilgili fıkrasında milli güvenlik ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde tutuklu bulunan kişinin iadesi ya da takasının yapılabileceğine yer verildi.





Söz konusu maddede şöyle denildi: “Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlü bulunanlar; ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulmayacağı ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalmayacağına ilişkin güvenceler bulunması kaydıyla, milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı’nın talebi üzerine Adalet Bakanı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir” deniliyor. Savcılığın talebi üzerine mahkeme, bu kanun maddesi kapsamında iki ismin tahliye edilmesine karar verdi. 2 Rus ülkelerine iade edildi.