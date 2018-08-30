Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de bir ayda rekor fakirleşme /30 Ağustos 2018 11:30

Türkiye'de bir ayda rekor fakirleşme

Türkiye ile ABD arasında yaptırıma varan krizle birlikte Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızlandı. TL, ağustos ayında yüzde 30.1 değer kaybetti.

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Sözcü'den Recep Genel'in haberine göre, Washington ile Ankara arasında yaşanan papaz Andrew Brunson krizi dolayısıyla TL'deki değer kaybı hız kazandı.

25 Temmuz'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Brunson'ın serbest bırakılması çağrısı yaptığı tarihte dolar 4.7480 lira seviyesinden işlem görüyordu. ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı almasıyla birlikte yükselişe geçen dolar 12 Ağustos'ta 7.2393 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. 

TÜRKİYE, ARJANTİN'İ GEÇTİ

TL'nin ağustos ayında yaşadığı değer kaybı, ekonomik krize sürüklenerek Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masaya oturmak zorunda kalan Arjantin'in para birimi Peso'yu da geçti. Yıl boyunca Arjantin Pesosu ile sık sık karşılaştırılan TL'nin dolar karşısında bu yıl yaşadığı kayıp daha büyük oldu. Peso bu yıl, aylık bazda en büyük kaybı yüzde 21.5'lik kayıpla mayıs ayında yaşadı. Haziran ayında ise yüzde 15.8 değer kaybetti.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, IMF ile anlaşma imzaladıktan sonra kayıpları azaltan Peso temmuz ayında yüzde 5 değer kazandı, ağustos ayında yüzde 14.7 değer yitirdi.
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