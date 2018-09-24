Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha gözaltına alındı /24 Eylül 2018 00:02

Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha gözaltına alındı

Almanya’nın Wedel kentinde yaşayan Bingöl kökenli çifte vatandaşlık statüsüne sahip Hasan İnak, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

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Almanya’nın Hamburg yakınlarındaki Wedel kentinde yaşayan Bingöl kökenli çifte vatandaşlık statüsüne sahip 48 yaşındaki Hasan İnak, öğlen saatlerinde Antalya Havalimanında Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

GÖZALTI GEREKÇESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

ArtıGerçek'te yer alan habere göre Hamburg’da yaşayan Hasan İnak’ın ağabeyi Hüseyin İnak ‘kardeşim sadece barışa inanan briri. Siyasi terör şube ekiplerince gözaltına alınmış. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösteriliyor. Hamburg’da herhangi bir dernek ile organik bagi vs yok. Bir haftaligina tatil yapmak icin gitmisti. Sadece barışa inanan biridir’ dedi.

1975 yılından beri Almanya’da yaşayan Hasan İnak bilgisayar uzmanı olarak çalışıyor.

Önceki gün de Hamburg Alevi Kültür Merkezi eski Baskani Nuralı Demir Türkiye'ye giris yaparken İstanbul Havalimanında sosyal paylasimları gerekçe gösterilerek gözaltina alınmış, ancak kamuoyu tepkisi sonucu serbest bırakılmıştı
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