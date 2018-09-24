Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha gözaltına alındı

Almanya’nın Hamburg yakınlarındaki Wedel kentinde yaşayan Bingöl kökenli çifte vatandaşlık statüsüne sahip 48 yaşındaki Hasan İnak, öğlen saatlerinde Antalya Havalimanında Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.





GÖZALTI GEREKÇESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI





ArtıGerçek'te yer alan habere göre Hamburg’da yaşayan Hasan İnak’ın ağabeyi Hüseyin İnak ‘kardeşim sadece barışa inanan briri. Siyasi terör şube ekiplerince gözaltına alınmış. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösteriliyor. Hamburg’da herhangi bir dernek ile organik bagi vs yok. Bir haftaligina tatil yapmak icin gitmisti. Sadece barışa inanan biridir’ dedi.





1975 yılından beri Almanya’da yaşayan Hasan İnak bilgisayar uzmanı olarak çalışıyor.





Önceki gün de Hamburg Alevi Kültür Merkezi eski Baskani Nuralı Demir Türkiye'ye giris yaparken İstanbul Havalimanında sosyal paylasimları gerekçe gösterilerek gözaltina alınmış, ancak kamuoyu tepkisi sonucu serbest bırakılmıştı