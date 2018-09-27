Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de açlık sınırı 1893 TL oldu /27 Eylül 2018 12:13

Türkiye'de açlık sınırı 1893 TL oldu

Eylül ayında gıda harcamalarının aylık yüzde 4.5, yıllık yüzde 24.3 arttığını belirten Türk-İş, açlık sınırının 1.893 TL, yoksulluk sınırı ise 6.166 TL olduğunu açıkladı.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından yapılan 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.893.21 TL, yoksulluk sınırı ise 6.166.81 TL oldu.

Araştırmanın 2018 Eylül ayı sonucuna göre:
— Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.893.21 TL,

— Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.166.81 TL,

— Bir çalışanın —sadece kendisinin- yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2.312.86 TL olarak hesaplandı.

Türk-İş hesaplamasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 81 TL, yoksulluk sınırı tutarı ise 231 TL artmıştır. Yılbaşına göre artış tutarı sırasıyla 285 TL ve 929 TL oldu. Son bir yılda mutfağa gelen ek yük 371 TL ve aile bütçesine gelen ek yük 1.207 TL arttı.
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