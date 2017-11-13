Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 6 hafta hapiste kalan İngilizden şok ifadeler /13 Kasım 2017 16:15

Türkiye'de 6 hafta hapiste kalan İngilizden şok ifadeler

Ağustos ayında Bodrum Havaalanı'nda tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan ve tutuklanması sonrası 6 hafta cezaevinde kalan İngiliz Toby Robyns, Sunday Mirror gazetesine konuştu.

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Ağustos ayında Bodrum Havaalanı'nda tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan ve tutuklanması sonrası 6 hafta cezaevinde kalan İngiliz Toby Robyns, Sunday Mirror gazetesine konuştu. Robyns, gardiyanların kendisini bir başka tutuklu ile ölümüne dövüşmeye zorladığını iddia etti.
Halen Batı Sussex bölgesindeki Southwick'de evinde olan Robyns, cezaevinde IŞİD militanları ile birlikte tutulduğunu ve gardiyanların kendisini "Tişört giymiş bir şeytana benzeyen" bir başka tutuklu ile dövüşmeye zorladıklarını öne sürdü.

Robyns, "Bir sabah gardiyanlar tarafından alınıp küçük bir odaya tıkıldım. İçerde takma adı 'cellat' olan bir tutuklu vardı. Gardiyan bir gece onun bağırışlarına 'Tanrı Kraliçeyi Korusun' marşıyla karşılık verdiğim için, gladyatör tarzı, ölümüne bir dövüş tertiplemişti" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sadece gardiyanların beni çekip aldıklarını hatırlıyorum. Onu yerde kanler içinde yığılmış gördüm. Ellerim şişmiş ve morarmıştı".
Robyns ayrıca cezaevinde metal bir karyolada battaniye, çarşaf ve yastık verilmeden uyumaya zorlandığını da iddia etti.
5 çocuk babası ambulans sürücüsü

Toby Robyns, 19 Ağustos'da ailesiyle birlikte çıktığı tatilini tamamlayıp ülkesine dönerken bagajında yapılan arama sırasında 13 adet tarihi para bulunması üzerine havaalanında gözaltına alınmıştı.

Robyns, tutuklandıktan sonra Milas Cezaevi'ne gönderilmiş, 29 Eylül'de çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.
İngiltere'nin çok satan bulvar gazetesi The Sun o günlerde 5 çocuk babası 53 yaşında bir ambulans sürücüsü olan Toby Robyns ile ilgili haberi, "Dalgıç baba, birkaç para buldu diye Türkiye'de hapiste cehennemde" başlığıyla vermişti.



Sun gazetesi Robyns'in Ağustos ayındaki tutuklanışını "Dalgıç baba, birkaç para buldu diye Türkiye'de hapiste cehennemde" başlığıyla vermişti.
Sun gazetesi bugün Robyns'in cezaevinde kaldığı dönemle ilgili açıklamalarını aktarırken, "İngiliz baba Türk hapis cehenneminde guardiyanlar tarafından Gladyatör stili dövüşe zorlandı" diyor.

Robyns, Tarihi paraları iki hafta süreyle tatil yaptığı Turgut Reis'te şnorkelle dalış yaparken denizin dibinde bulduğunu söylemiş ve mahkeme davanın düşmesine karar vermişti.


Robyns'in bulduğu paraların tarihi bir batık gemiden kaldığı düşünülüyor
Türkiye yasalarına göre Türk topraklarında bulunan tarihi eserlerin ya da eşyaların yetkililere bildirilmesi gerekiyor.
Bu bildirimin yapılmaması ve bunların yurt dışına çıkarılması ile ilgili suçlar "tarihi eser kaçakçılığı" kapsamında düzenleniyor.
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