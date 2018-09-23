Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 175 muhalif gazeteci cezaevinde /23 Eylül 2018 09:19

Türkiye'de 175 muhalif gazeteci cezaevinde

Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik baskının öncelikli hedefi gazeteciler ve akademisyenler. Yüzlerce gazeteci ve akademisyen hakkında soruşturma açıldı, birçoğu tutuklandı.

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Haklarında davalar açılan, soruşturmaları devam eden ya da yargılanan çok sayıda gazeteci var.

Türkiye’de 22 Eylül itibariyle en az 175 gazeteci, medya çalışanı tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde. Gazeteciler ve akademisyenler yaşadığı baskılara dikkat çeken expressioninterrupted sitesinde cezaevindeki gazetecilerin isim listesi yayınlandı.

O liste şöyle: 

1 Abdulkadir Turay, DİHA muhabiri  
2 Abdullah Kaya, DİHA muhabiri  
3 Abdullah Kılıç, Habertürk  
4 Abdullah Özyurt, Zaman gazetesi muhabiri  
5 Abdulvahap İş, serbest gazeteci  
6 Adil Demirci, ETHA muhabir 13.04.2018
7 Ahmet Altan  
8 Ahmet Feyzullah Özyurt 10.08.2017
9 Ahmet Memiş, gazeteci, Haberdar internet sitesi  
10 Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman gazetesi  
11 Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum)  
12 Ali Ahmet Böken, TRT Haber koordinatörü  
13 Ali Akkuş, eski Zaman gazetesi yayınlar editörü  
14 Ali Aşikar, Azadiya Welat  
15 Ali Babür Boysal, Zaman gazetesi tasarımcı  
16 Ali Sönmez Kayar, ETHA muhabiri  
17 Ali Ünal, Zaman köşe yazarı  
18 Ali Yüce, TRT Radyosu yayın şefi  
19 Arafat Dayan, Demokratik Ulus eski yazı işleri müdürü  
20 Aslı Ceren Aslan, Özgür Gelecek yazı işleri müdürü  
21 Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış gazetesi yazarı  
22 Ayşenur Parıldak, Haberdar ve Zaman  
23 Aytekin Gezici, gazeteci-yazar  
24 Aziz İstegün, Diyarbakır Zaman bölge temsilcisi  
25 Bayram Kaya, Zaman muhabiri  
26 Behram Kılıç, Zaman eski yazarı 01.11.2017
27 Beytullah Demir, Cihan Haber Ajansı gn. md. yardımcısı  
28 Beytullah Özdemir, Zaman gazetesi Düzce temsilcisi  
29 Burçin Dokgöz, Çorum eski Zaman ve Cihan muhabiri  
30 Cemal Azmi Kalyoncu, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı  
31 Cemal Tunç, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
32 Ceren Taşkın, Hatay'ın Sesi  
33 Cuma Ulus, Millet Gazetesi yayın koordinatörü  
34 Cumali Çaygeç, TRT Şeş haber müdürü  
35 Cüneyt Seza Özkan, Samanyolu TV haber yönetmeni 10.08.2017
36 Çetin Kurşun, Azadiya Welat 06.02.2018
37 Deniz Bakır, Atılım gazetesi yayın yönetmeni  
38 Doğan Baran, Odak dergisi sahibi, yazı işleri müdürü  
39 Ece Sevim Öztürk, Çağdaş Ses genel yayın yönetmeni 08.06.2018
40 Emin Demir, serbest gazeteci  
41 Emre Soncan, eski Zaman savunma muhabiri  
42 Ercan Gün, Fox TV haber editörü  
43 Erdal Süsem, Eylül dergisi editörü  
44 Erdal Şen, eski Meydan gazetesi yazı işleri müdürü  
45 Erdoğan Zamur, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
46 Erol Yüksel, TRT Haber Dairesi başkan yardımcısı  
47 Erol Zavar, Odak dergisi sahibi ve yazı işleri müdürü  
48 Fahri Öztoprak, Cihan/Zaman Samsun muhabiri 19.12.2016
49 Faruk Akkan, Cihan Haber Ajansı  
50 Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat gazetesi Gaziantep temsilcisi  
51 Ferhat Haldun Pehlivan, ETHA stajyer muhabiri  
52 Ferhat Parlak, Silvan Mücadele gazetesi sahibi 11.04.2018
53 Fevzi Yazıcı  
54 Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu gazetesi yazarı  
55 Gurbet Çakar, Hevi Kadın dergisi  
56 Gültekin Avcı  
57 Habip Güler, Eski Zaman muhabiri  
58 Hakan Aksel, TRT yapımcı-yönetmen  
59 Hakan Ergün, Azadiya Welat ve Özgür Gündem dağıtımcısı  
60 Hakan Taşdelen  
61 Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum)  
62 Hamit Dilbahar, Azadiya Welat gazetesi yazarı  
63 Hamza Günerigök, TRT spikeri  
64 Hanım Büşra Erdal, eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı  
65 Hasan Bozkurt, Bugün gazetesi muhabir  
66 Hasan Duman, Özgürlükçü Demokrasi dağıtımcı  
67 Hasan Hüseyin Örs, TRT eski yapım-yayın görevlisi  
68 Hasan Taşar, TRT eski Ankara muhabir  
69 Hatice Duman, Atılım gazetesi sahibi ve yazı işleri müdürü  
70 Haydar Ergül, Demokratik Modernite dergisi editörü  
71 Hicran Ürün, Özgürlükçü Demokrasi editörü 04.04.2018
72 Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu başkanı  
73 Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri  
74 İbrahim Halil Öztürkeri, TRT eski yapım-yayın görevlisi  
75 İdris Okur, Cihan Haber Ajansı Çorum muhabiri  
76 İdris Sayılgan, DİHA  
77 İdris Yılmaz  
78 İhsan Sinmiş, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
79 İhsan Yaşar, Özgürlükçü Demokrasi imtiyaz sahibi 28.03.2018
80 İrfan Karaca, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
81 İshak Yasul, Özgürlükçü Demokrasi sorumlu yazı işleri müdürü 30.03.2018
82 İsmail Çoban, Azadiya Welat eski yazı işleri müdürü 23.04.2018
83 İsmail Ersan, AA Yalova temsilcisi  
84 İsminaz Temel, ETHA editörü 19.10.2017
85 Kamuran Sunbat, DİHA eski Çukurova muhabiri  
86 Kasım Zengin, Gün Matbaacılık sahibi 28.03.2018
87 Kazım Canlan, Cihan haber ajansı eski Ankara haber müdürü  
88 Kazım Göçer, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
89 Kemal Demir, TV10 kameramanı 25.11.2017
90 Kemal Özer, Evrensel  
91 Kemal Sancılı, Özgür Gündem imtiyaz sahibi  
92 Kenan Karavil, Radyo Dünya genel yayın yönetmeni  
93 Kubilay Çelik, Antropolog dergisi sorumlu yazı işleri müdürü 09.03.2018
94 Mahmut Abay, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
95 Max Zirngast, Re:volt dergisi muhabir 11.09.2018
96 Mehmet Ali Ay, muhabir, Vahdet ve Bugün gazeteleri 10.08.2017
97 Mehmet Ali Çelebi, Özgürlükçü Demokrasi editörü 04.04.2018
98 Mehmet Baransu, Taraf gazetesi yazarı  
99 Mehmet Dursun 03.04.2018
100 Mehmet Emin Sümeli, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
101 Mehmet Güleş, DİHA  
102 Mehmet Gündem, Milliyet gazetesi eski yazarı 01.11.2017
103 Mehmet Kuru, Zaman Eskişehir muhabiri  
104 Mehmet Sıddık Damar  
105 Meltem Oktay, DİHA  
106 Metin Arslan, Bugün gazetesi muhabir  
107 Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski editörü  
108 Miktat Algül, Mezitli FM genel yayın koordinatörü  
109 Mizgin Çay, Radyo Karacadağ  
110 Muhammed Sait Kuloğlu, Subuhaber.com imtiyaz sahibi 23.07.2016
111 Muhsin Pilgir, Zaman ve Cihan haber ajansı muhabiri 10.08.2017
112 Murat Çapan, Nokta sorumlu yazı işleri müdürü  
113 Murat Dağdeviren, Demokrat Gebze gazetesi sahibi  
114 Musa Kaya, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
115 Mustafa Erkan Acar, Bugün gazetesi haber müdürü  
116 Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet dergisi Ankara temsilcisi  
117 Mustafa Gökkılıç, eski Radikal ve Habertürk TV muhabiri 12.07.2018
118 Mustafa Göktaş, Özgür Gündem Şanlıurfa muhabiri 02.03.2018
119 Mustafa Ünal, gazeteci, Zaman  
120 Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi yazı işleri koordinatörü  
121 Mutlu Özay, Cihan haber ajansı muhabiri 10.08.2017
122 Mümtazer Türköne, Zaman köşe yazarı  
123 Mürsel Demir, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
124 Nadir Yücel, Çorum Yıldız genel yayın yönetmeni  
125 Nedim Türfent, DİHA  
126 Nizamettin İzgi, Batman gazetesi sahibi  
127 Nuh Gönültaş 01.11.2017
128 Nuri Durna, TRT  
129 Nuri Yeşil, Azadiya Welat gazetesi Dersim temsilcisi  
130 Nurullah Kaya, Gaziantep Zaman bölge temsilcisi  
131 Oğuz Usluer, Habertürk eski yayın koordinatörü  
132 Osman Yakut, Zaman Antalya  
133 Ömer Oruç, eski Cihan muhabiri  
134 Özcan Keser, TRT muhabiri 11.08.2016
135 Özden Kınık, TRT  
136 Pınar Gayıp, ETHA muhabiri 13.04.2018
137 Polat Arslan, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
138 Reyhan Çapan, Özgür Gündem yazı işleri müdürü 10.05.2018
139 Reyhan Hacıoğlu, Özgürlükçü Demokrasi editörü 04.04.2018
140 Sadık Demir, Radyo Karacadağ  
141 Sait Gürkan Tuzlu, Cihan haber ajansı muhabiri 10.08.2017
142 Sami Tunca, Mücadele Birliği dergisi yazı işleri müdürü  
143 Seda Taşkın, Mezopotamya Ajansı muhabiri  
144 Semiha Mete, Özgürlükçü Demokrasi  
145 Semiha Şahin, ETHA editörü 13.04.2018
146 Serhat Şeftali, Zaman gazetesi eski Akdeniz bölge temsilcisi  
147 Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri  
148 Serkan Canbaz,TRT Ankara muhabir/editör  
149 Serpil Ünal, Mücadele Birliği gazetesi muhabiri 23.03.2018
150 Sertan Önal, Halkın Günlüğü muhabir 23.02.2018
151 Seyid Kılıç, TRT Haber  
152 Seyithan Akyüz, Azadiya Welat gazetesi Adana temsilcisi  
153 Sezai Yavaş, TRT Diyarbakır bölge müdür yardımcısı  
154 Songül Yücel, Önsöz dergisi genel yayın yönetmeni 23.03.2018
155 Süleyman Acar, Mücadele Birliği gazetesi genel yayın yönetmeni 23.03.2018
156 Şahabettin Demir, DİHA muhabiri  
157 Şeref Yılmaz, Irmak TV  
158 Şirin Kabakçı, Zaman gazetesi Konya temsilcisi 01.05.2017
159 Togay Okay, Özgür Gelecek 27.10.2016
160 Turgut Usul, TRT muhabiri  
161 Ufuk Şanlı, eski Vatan yazarı  
162 Uğur Akgül, DİHA muhabiri 08.08.2018
163 Uğur Selman Kelekçiler, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
164 Ünal Tanık, Rota Haber genel yayın yönetmeni 17.01.2017
165 Vahit Yazgan, İzmir Zaman bölge temsilcisi  
166 Veli Büyükşahin, TV 10 yöneticisi  
167 Veli Haydar Güleç, TV 10 yöneticisi  
168 Yakup Çetin, eski Zaman muhabiri  
169 Yakup Şimşek, Zaman marka pazarlama müdürü  
170 Yalçın Güler, TRT (Erzurum)  
171 Yener Dönmez, Habervaktim sitesi  
172 Yetkin Yıldız, Aktif Haber sitesi yayın yönetmeni  
173 Yılmaz Kahraman, Özgür Halk dergisi editörü  
174 Zehra Doğan, Jinha  
175 Ziya Ataman, DİHA muhabir
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