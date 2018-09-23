Türkiye'de 175 muhalif gazeteci cezaevinde





Haklarında davalar açılan, soruşturmaları devam eden ya da yargılanan çok sayıda gazeteci var.





Türkiye’de 22 Eylül itibariyle en az 175 gazeteci, medya çalışanı tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde. Gazeteciler ve akademisyenler yaşadığı baskılara dikkat çeken expressioninterrupted sitesinde cezaevindeki gazetecilerin isim listesi yayınlandı.





O liste şöyle:





1 Abdulkadir Turay, DİHA muhabiri

2 Abdullah Kaya, DİHA muhabiri

3 Abdullah Kılıç, Habertürk

4 Abdullah Özyurt, Zaman gazetesi muhabiri

5 Abdulvahap İş, serbest gazeteci

6 Adil Demirci, ETHA muhabir 13.04.2018

7 Ahmet Altan

8 Ahmet Feyzullah Özyurt 10.08.2017

9 Ahmet Memiş, gazeteci, Haberdar internet sitesi

10 Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman gazetesi

11 Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum)

12 Ali Ahmet Böken, TRT Haber koordinatörü

13 Ali Akkuş, eski Zaman gazetesi yayınlar editörü

14 Ali Aşikar, Azadiya Welat

15 Ali Babür Boysal, Zaman gazetesi tasarımcı

16 Ali Sönmez Kayar, ETHA muhabiri

17 Ali Ünal, Zaman köşe yazarı

18 Ali Yüce, TRT Radyosu yayın şefi

19 Arafat Dayan, Demokratik Ulus eski yazı işleri müdürü

20 Aslı Ceren Aslan, Özgür Gelecek yazı işleri müdürü

21 Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış gazetesi yazarı

22 Ayşenur Parıldak, Haberdar ve Zaman

23 Aytekin Gezici, gazeteci-yazar

24 Aziz İstegün, Diyarbakır Zaman bölge temsilcisi

25 Bayram Kaya, Zaman muhabiri

26 Behram Kılıç, Zaman eski yazarı 01.11.2017

27 Beytullah Demir, Cihan Haber Ajansı gn. md. yardımcısı

28 Beytullah Özdemir, Zaman gazetesi Düzce temsilcisi

29 Burçin Dokgöz, Çorum eski Zaman ve Cihan muhabiri

30 Cemal Azmi Kalyoncu, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı

31 Cemal Tunç, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018

32 Ceren Taşkın, Hatay'ın Sesi

33 Cuma Ulus, Millet Gazetesi yayın koordinatörü

34 Cumali Çaygeç, TRT Şeş haber müdürü

35 Cüneyt Seza Özkan, Samanyolu TV haber yönetmeni 10.08.2017

36 Çetin Kurşun, Azadiya Welat 06.02.2018

37 Deniz Bakır, Atılım gazetesi yayın yönetmeni

38 Doğan Baran, Odak dergisi sahibi, yazı işleri müdürü

39 Ece Sevim Öztürk, Çağdaş Ses genel yayın yönetmeni 08.06.2018

40 Emin Demir, serbest gazeteci

41 Emre Soncan, eski Zaman savunma muhabiri

42 Ercan Gün, Fox TV haber editörü

43 Erdal Süsem, Eylül dergisi editörü

44 Erdal Şen, eski Meydan gazetesi yazı işleri müdürü

45 Erdoğan Zamur, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018

46 Erol Yüksel, TRT Haber Dairesi başkan yardımcısı

47 Erol Zavar, Odak dergisi sahibi ve yazı işleri müdürü

48 Fahri Öztoprak, Cihan/Zaman Samsun muhabiri 19.12.2016

49 Faruk Akkan, Cihan Haber Ajansı

50 Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat gazetesi Gaziantep temsilcisi

51 Ferhat Haldun Pehlivan, ETHA stajyer muhabiri

52 Ferhat Parlak, Silvan Mücadele gazetesi sahibi 11.04.2018

53 Fevzi Yazıcı

54 Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu gazetesi yazarı

55 Gurbet Çakar, Hevi Kadın dergisi

56 Gültekin Avcı

57 Habip Güler, Eski Zaman muhabiri

58 Hakan Aksel, TRT yapımcı-yönetmen

59 Hakan Ergün, Azadiya Welat ve Özgür Gündem dağıtımcısı

60 Hakan Taşdelen

61 Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum)

62 Hamit Dilbahar, Azadiya Welat gazetesi yazarı

63 Hamza Günerigök, TRT spikeri

64 Hanım Büşra Erdal, eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı

65 Hasan Bozkurt, Bugün gazetesi muhabir

66 Hasan Duman, Özgürlükçü Demokrasi dağıtımcı

67 Hasan Hüseyin Örs, TRT eski yapım-yayın görevlisi

68 Hasan Taşar, TRT eski Ankara muhabir

69 Hatice Duman, Atılım gazetesi sahibi ve yazı işleri müdürü

70 Haydar Ergül, Demokratik Modernite dergisi editörü

71 Hicran Ürün, Özgürlükçü Demokrasi editörü 04.04.2018

72 Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu başkanı

73 Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri

74 İbrahim Halil Öztürkeri, TRT eski yapım-yayın görevlisi

75 İdris Okur, Cihan Haber Ajansı Çorum muhabiri

76 İdris Sayılgan, DİHA

77 İdris Yılmaz

78 İhsan Sinmiş, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018

79 İhsan Yaşar, Özgürlükçü Demokrasi imtiyaz sahibi 28.03.2018

80 İrfan Karaca, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018

81 İshak Yasul, Özgürlükçü Demokrasi sorumlu yazı işleri müdürü 30.03.2018

82 İsmail Çoban, Azadiya Welat eski yazı işleri müdürü 23.04.2018

83 İsmail Ersan, AA Yalova temsilcisi

84 İsminaz Temel, ETHA editörü 19.10.2017

85 Kamuran Sunbat, DİHA eski Çukurova muhabiri

86 Kasım Zengin, Gün Matbaacılık sahibi 28.03.2018

87 Kazım Canlan, Cihan haber ajansı eski Ankara haber müdürü

88 Kazım Göçer, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018

89 Kemal Demir, TV10 kameramanı 25.11.2017

90 Kemal Özer, Evrensel

91 Kemal Sancılı, Özgür Gündem imtiyaz sahibi

92 Kenan Karavil, Radyo Dünya genel yayın yönetmeni

93 Kubilay Çelik, Antropolog dergisi sorumlu yazı işleri müdürü 09.03.2018

94 Mahmut Abay, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018

95 Max Zirngast, Re:volt dergisi muhabir 11.09.2018

96 Mehmet Ali Ay, muhabir, Vahdet ve Bugün gazeteleri 10.08.2017

97 Mehmet Ali Çelebi, Özgürlükçü Demokrasi editörü 04.04.2018

98 Mehmet Baransu, Taraf gazetesi yazarı

99 Mehmet Dursun 03.04.2018

100 Mehmet Emin Sümeli, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018

101 Mehmet Güleş, DİHA

102 Mehmet Gündem, Milliyet gazetesi eski yazarı 01.11.2017

103 Mehmet Kuru, Zaman Eskişehir muhabiri

104 Mehmet Sıddık Damar

105 Meltem Oktay, DİHA

106 Metin Arslan, Bugün gazetesi muhabir

107 Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski editörü

108 Miktat Algül, Mezitli FM genel yayın koordinatörü

109 Mizgin Çay, Radyo Karacadağ

110 Muhammed Sait Kuloğlu, Subuhaber.com imtiyaz sahibi 23.07.2016

111 Muhsin Pilgir, Zaman ve Cihan haber ajansı muhabiri 10.08.2017

112 Murat Çapan, Nokta sorumlu yazı işleri müdürü

113 Murat Dağdeviren, Demokrat Gebze gazetesi sahibi

114 Musa Kaya, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018

115 Mustafa Erkan Acar, Bugün gazetesi haber müdürü

116 Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet dergisi Ankara temsilcisi

117 Mustafa Gökkılıç, eski Radikal ve Habertürk TV muhabiri 12.07.2018

118 Mustafa Göktaş, Özgür Gündem Şanlıurfa muhabiri 02.03.2018

119 Mustafa Ünal, gazeteci, Zaman

120 Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi yazı işleri koordinatörü

121 Mutlu Özay, Cihan haber ajansı muhabiri 10.08.2017

122 Mümtazer Türköne, Zaman köşe yazarı

123 Mürsel Demir, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018

124 Nadir Yücel, Çorum Yıldız genel yayın yönetmeni

125 Nedim Türfent, DİHA

126 Nizamettin İzgi, Batman gazetesi sahibi

127 Nuh Gönültaş 01.11.2017

128 Nuri Durna, TRT

129 Nuri Yeşil, Azadiya Welat gazetesi Dersim temsilcisi

130 Nurullah Kaya, Gaziantep Zaman bölge temsilcisi

131 Oğuz Usluer, Habertürk eski yayın koordinatörü

132 Osman Yakut, Zaman Antalya

133 Ömer Oruç, eski Cihan muhabiri

134 Özcan Keser, TRT muhabiri 11.08.2016

135 Özden Kınık, TRT

136 Pınar Gayıp, ETHA muhabiri 13.04.2018

137 Polat Arslan, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018

138 Reyhan Çapan, Özgür Gündem yazı işleri müdürü 10.05.2018

139 Reyhan Hacıoğlu, Özgürlükçü Demokrasi editörü 04.04.2018

140 Sadık Demir, Radyo Karacadağ

141 Sait Gürkan Tuzlu, Cihan haber ajansı muhabiri 10.08.2017

142 Sami Tunca, Mücadele Birliği dergisi yazı işleri müdürü

143 Seda Taşkın, Mezopotamya Ajansı muhabiri

144 Semiha Mete, Özgürlükçü Demokrasi

145 Semiha Şahin, ETHA editörü 13.04.2018

146 Serhat Şeftali, Zaman gazetesi eski Akdeniz bölge temsilcisi

147 Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri

148 Serkan Canbaz,TRT Ankara muhabir/editör

149 Serpil Ünal, Mücadele Birliği gazetesi muhabiri 23.03.2018

150 Sertan Önal, Halkın Günlüğü muhabir 23.02.2018

151 Seyid Kılıç, TRT Haber

152 Seyithan Akyüz, Azadiya Welat gazetesi Adana temsilcisi

153 Sezai Yavaş, TRT Diyarbakır bölge müdür yardımcısı

154 Songül Yücel, Önsöz dergisi genel yayın yönetmeni 23.03.2018

155 Süleyman Acar, Mücadele Birliği gazetesi genel yayın yönetmeni 23.03.2018

156 Şahabettin Demir, DİHA muhabiri

157 Şeref Yılmaz, Irmak TV

158 Şirin Kabakçı, Zaman gazetesi Konya temsilcisi 01.05.2017

159 Togay Okay, Özgür Gelecek 27.10.2016

160 Turgut Usul, TRT muhabiri

161 Ufuk Şanlı, eski Vatan yazarı

162 Uğur Akgül, DİHA muhabiri 08.08.2018

163 Uğur Selman Kelekçiler, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018

164 Ünal Tanık, Rota Haber genel yayın yönetmeni 17.01.2017

165 Vahit Yazgan, İzmir Zaman bölge temsilcisi

166 Veli Büyükşahin, TV 10 yöneticisi

167 Veli Haydar Güleç, TV 10 yöneticisi

168 Yakup Çetin, eski Zaman muhabiri

169 Yakup Şimşek, Zaman marka pazarlama müdürü

170 Yalçın Güler, TRT (Erzurum)

171 Yener Dönmez, Habervaktim sitesi

172 Yetkin Yıldız, Aktif Haber sitesi yayın yönetmeni

173 Yılmaz Kahraman, Özgür Halk dergisi editörü

174 Zehra Doğan, Jinha

175 Ziya Ataman, DİHA muhabir