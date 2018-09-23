Türkiye'de 175 muhalif gazeteci cezaevinde

Haklarında davalar açılan, soruşturmaları devam eden ya da yargılanan çok sayıda gazeteci var.
Türkiye’de 22 Eylül itibariyle en az 175 gazeteci, medya çalışanı tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde. Gazeteciler ve akademisyenler yaşadığı baskılara dikkat çeken expressioninterrupted sitesinde cezaevindeki gazetecilerin isim listesi yayınlandı.
O liste şöyle:
1 Abdulkadir Turay, DİHA muhabiri
2 Abdullah Kaya, DİHA muhabiri
3 Abdullah Kılıç, Habertürk
4 Abdullah Özyurt, Zaman gazetesi muhabiri
5 Abdulvahap İş, serbest gazeteci
6 Adil Demirci, ETHA muhabir 13.04.2018
7 Ahmet Altan
8 Ahmet Feyzullah Özyurt 10.08.2017
9 Ahmet Memiş, gazeteci, Haberdar internet sitesi
10 Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman gazetesi
11 Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum)
12 Ali Ahmet Böken, TRT Haber koordinatörü
13 Ali Akkuş, eski Zaman gazetesi yayınlar editörü
14 Ali Aşikar, Azadiya Welat
15 Ali Babür Boysal, Zaman gazetesi tasarımcı
16 Ali Sönmez Kayar, ETHA muhabiri
17 Ali Ünal, Zaman köşe yazarı
18 Ali Yüce, TRT Radyosu yayın şefi
19 Arafat Dayan, Demokratik Ulus eski yazı işleri müdürü
20 Aslı Ceren Aslan, Özgür Gelecek yazı işleri müdürü
21 Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış gazetesi yazarı
22 Ayşenur Parıldak, Haberdar ve Zaman
23 Aytekin Gezici, gazeteci-yazar
24 Aziz İstegün, Diyarbakır Zaman bölge temsilcisi
25 Bayram Kaya, Zaman muhabiri
26 Behram Kılıç, Zaman eski yazarı 01.11.2017
27 Beytullah Demir, Cihan Haber Ajansı gn. md. yardımcısı
28 Beytullah Özdemir, Zaman gazetesi Düzce temsilcisi
29 Burçin Dokgöz, Çorum eski Zaman ve Cihan muhabiri
30 Cemal Azmi Kalyoncu, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı
31 Cemal Tunç, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
32 Ceren Taşkın, Hatay'ın Sesi
33 Cuma Ulus, Millet Gazetesi yayın koordinatörü
34 Cumali Çaygeç, TRT Şeş haber müdürü
35 Cüneyt Seza Özkan, Samanyolu TV haber yönetmeni 10.08.2017
36 Çetin Kurşun, Azadiya Welat 06.02.2018
37 Deniz Bakır, Atılım gazetesi yayın yönetmeni
38 Doğan Baran, Odak dergisi sahibi, yazı işleri müdürü
39 Ece Sevim Öztürk, Çağdaş Ses genel yayın yönetmeni 08.06.2018
40 Emin Demir, serbest gazeteci
41 Emre Soncan, eski Zaman savunma muhabiri
42 Ercan Gün, Fox TV haber editörü
43 Erdal Süsem, Eylül dergisi editörü
44 Erdal Şen, eski Meydan gazetesi yazı işleri müdürü
45 Erdoğan Zamur, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
46 Erol Yüksel, TRT Haber Dairesi başkan yardımcısı
47 Erol Zavar, Odak dergisi sahibi ve yazı işleri müdürü
48 Fahri Öztoprak, Cihan/Zaman Samsun muhabiri 19.12.2016
49 Faruk Akkan, Cihan Haber Ajansı
50 Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat gazetesi Gaziantep temsilcisi
51 Ferhat Haldun Pehlivan, ETHA stajyer muhabiri
52 Ferhat Parlak, Silvan Mücadele gazetesi sahibi 11.04.2018
53 Fevzi Yazıcı
54 Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu gazetesi yazarı
55 Gurbet Çakar, Hevi Kadın dergisi
56 Gültekin Avcı
57 Habip Güler, Eski Zaman muhabiri
58 Hakan Aksel, TRT yapımcı-yönetmen
59 Hakan Ergün, Azadiya Welat ve Özgür Gündem dağıtımcısı
60 Hakan Taşdelen
61 Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum)
62 Hamit Dilbahar, Azadiya Welat gazetesi yazarı
63 Hamza Günerigök, TRT spikeri
64 Hanım Büşra Erdal, eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı
65 Hasan Bozkurt, Bugün gazetesi muhabir
66 Hasan Duman, Özgürlükçü Demokrasi dağıtımcı
67 Hasan Hüseyin Örs, TRT eski yapım-yayın görevlisi
68 Hasan Taşar, TRT eski Ankara muhabir
69 Hatice Duman, Atılım gazetesi sahibi ve yazı işleri müdürü
70 Haydar Ergül, Demokratik Modernite dergisi editörü
71 Hicran Ürün, Özgürlükçü Demokrasi editörü 04.04.2018
72 Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu başkanı
73 Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri
74 İbrahim Halil Öztürkeri, TRT eski yapım-yayın görevlisi
75 İdris Okur, Cihan Haber Ajansı Çorum muhabiri
76 İdris Sayılgan, DİHA
77 İdris Yılmaz
78 İhsan Sinmiş, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
79 İhsan Yaşar, Özgürlükçü Demokrasi imtiyaz sahibi 28.03.2018
80 İrfan Karaca, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
81 İshak Yasul, Özgürlükçü Demokrasi sorumlu yazı işleri müdürü 30.03.2018
82 İsmail Çoban, Azadiya Welat eski yazı işleri müdürü 23.04.2018
83 İsmail Ersan, AA Yalova temsilcisi
84 İsminaz Temel, ETHA editörü 19.10.2017
85 Kamuran Sunbat, DİHA eski Çukurova muhabiri
86 Kasım Zengin, Gün Matbaacılık sahibi 28.03.2018
87 Kazım Canlan, Cihan haber ajansı eski Ankara haber müdürü
88 Kazım Göçer, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
89 Kemal Demir, TV10 kameramanı 25.11.2017
90 Kemal Özer, Evrensel
91 Kemal Sancılı, Özgür Gündem imtiyaz sahibi
92 Kenan Karavil, Radyo Dünya genel yayın yönetmeni
93 Kubilay Çelik, Antropolog dergisi sorumlu yazı işleri müdürü 09.03.2018
94 Mahmut Abay, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
95 Max Zirngast, Re:volt dergisi muhabir 11.09.2018
96 Mehmet Ali Ay, muhabir, Vahdet ve Bugün gazeteleri 10.08.2017
97 Mehmet Ali Çelebi, Özgürlükçü Demokrasi editörü 04.04.2018
98 Mehmet Baransu, Taraf gazetesi yazarı
99 Mehmet Dursun 03.04.2018
100 Mehmet Emin Sümeli, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
101 Mehmet Güleş, DİHA
102 Mehmet Gündem, Milliyet gazetesi eski yazarı 01.11.2017
103 Mehmet Kuru, Zaman Eskişehir muhabiri
104 Mehmet Sıddık Damar
105 Meltem Oktay, DİHA
106 Metin Arslan, Bugün gazetesi muhabir
107 Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski editörü
108 Miktat Algül, Mezitli FM genel yayın koordinatörü
109 Mizgin Çay, Radyo Karacadağ
110 Muhammed Sait Kuloğlu, Subuhaber.com imtiyaz sahibi 23.07.2016
111 Muhsin Pilgir, Zaman ve Cihan haber ajansı muhabiri 10.08.2017
112 Murat Çapan, Nokta sorumlu yazı işleri müdürü
113 Murat Dağdeviren, Demokrat Gebze gazetesi sahibi
114 Musa Kaya, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
115 Mustafa Erkan Acar, Bugün gazetesi haber müdürü
116 Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet dergisi Ankara temsilcisi
117 Mustafa Gökkılıç, eski Radikal ve Habertürk TV muhabiri 12.07.2018
118 Mustafa Göktaş, Özgür Gündem Şanlıurfa muhabiri 02.03.2018
119 Mustafa Ünal, gazeteci, Zaman
120 Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi yazı işleri koordinatörü
121 Mutlu Özay, Cihan haber ajansı muhabiri 10.08.2017
122 Mümtazer Türköne, Zaman köşe yazarı
123 Mürsel Demir, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
124 Nadir Yücel, Çorum Yıldız genel yayın yönetmeni
125 Nedim Türfent, DİHA
126 Nizamettin İzgi, Batman gazetesi sahibi
127 Nuh Gönültaş 01.11.2017
128 Nuri Durna, TRT
129 Nuri Yeşil, Azadiya Welat gazetesi Dersim temsilcisi
130 Nurullah Kaya, Gaziantep Zaman bölge temsilcisi
131 Oğuz Usluer, Habertürk eski yayın koordinatörü
132 Osman Yakut, Zaman Antalya
133 Ömer Oruç, eski Cihan muhabiri
134 Özcan Keser, TRT muhabiri 11.08.2016
135 Özden Kınık, TRT
136 Pınar Gayıp, ETHA muhabiri 13.04.2018
137 Polat Arslan, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
138 Reyhan Çapan, Özgür Gündem yazı işleri müdürü 10.05.2018
139 Reyhan Hacıoğlu, Özgürlükçü Demokrasi editörü 04.04.2018
140 Sadık Demir, Radyo Karacadağ
141 Sait Gürkan Tuzlu, Cihan haber ajansı muhabiri 10.08.2017
142 Sami Tunca, Mücadele Birliği dergisi yazı işleri müdürü
143 Seda Taşkın, Mezopotamya Ajansı muhabiri
144 Semiha Mete, Özgürlükçü Demokrasi
145 Semiha Şahin, ETHA editörü 13.04.2018
146 Serhat Şeftali, Zaman gazetesi eski Akdeniz bölge temsilcisi
147 Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri
148 Serkan Canbaz,TRT Ankara muhabir/editör
149 Serpil Ünal, Mücadele Birliği gazetesi muhabiri 23.03.2018
150 Sertan Önal, Halkın Günlüğü muhabir 23.02.2018
151 Seyid Kılıç, TRT Haber
152 Seyithan Akyüz, Azadiya Welat gazetesi Adana temsilcisi
153 Sezai Yavaş, TRT Diyarbakır bölge müdür yardımcısı
154 Songül Yücel, Önsöz dergisi genel yayın yönetmeni 23.03.2018
155 Süleyman Acar, Mücadele Birliği gazetesi genel yayın yönetmeni 23.03.2018
156 Şahabettin Demir, DİHA muhabiri
157 Şeref Yılmaz, Irmak TV
158 Şirin Kabakçı, Zaman gazetesi Konya temsilcisi 01.05.2017
159 Togay Okay, Özgür Gelecek 27.10.2016
160 Turgut Usul, TRT muhabiri
161 Ufuk Şanlı, eski Vatan yazarı
162 Uğur Akgül, DİHA muhabiri 08.08.2018
163 Uğur Selman Kelekçiler, Gün Matbaa çalışanı 28.03.2018
164 Ünal Tanık, Rota Haber genel yayın yönetmeni 17.01.2017
165 Vahit Yazgan, İzmir Zaman bölge temsilcisi
166 Veli Büyükşahin, TV 10 yöneticisi
167 Veli Haydar Güleç, TV 10 yöneticisi
168 Yakup Çetin, eski Zaman muhabiri
169 Yakup Şimşek, Zaman marka pazarlama müdürü
170 Yalçın Güler, TRT (Erzurum)
171 Yener Dönmez, Habervaktim sitesi
172 Yetkin Yıldız, Aktif Haber sitesi yayın yönetmeni
173 Yılmaz Kahraman, Özgür Halk dergisi editörü
174 Zehra Doğan, Jinha
175 Ziya Ataman, DİHA muhabir