Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye 'zengin göçünde' ilk sıralarda: 4 bin milyoner ülkeden ayrıldı... /05 Mayıs 2019 09:24

Türkiye 'zengin göçünde' ilk sıralarda: 4 bin milyoner ülkeden ayrıldı...

Küresel Varlık Göçü Araştırması'na göre, 'en çok zengin göçü veren ülkeler' sıralamasında Türkiye dördüncü oldu.

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"Global Wealth Migration Review" adıyla yapılan "Küresel Varlık Göçü Araştırması"na göre, Rusya en çok zengin göçü veren ülkeler sıralamasında ikinci oldu. Türkiye ise dördüncü.

İlk sırada 15 bin dolar milyonerinin ayrıldığı Çin var. 

4 BİN MİLYONER TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ

İkinci olan Rusya'yı, 5 bin milyonerle Hindistan ve 4 bin milyonerle Türkiye takip ediyor. 

Beşinci sırada katı vergi yasaları nedeniyle milyonerlerini kaybetmeye devam eden Fransa var. Bu ülkeden ayrılan milyoner sayısı 3 bin.

EN ÇOK GÖÇ AVUSTRALYA'YA

Milyonerlerin en çok göç ettiği ülkeler listesinde ise ilk sıra Avustralya'nın. 2018'de 12 bin dolar milyoneri bu ülkeye göç etti. 

İkinci sırada 10 bin yeni milyonere kucak açan ABD var. 4 bin dolar milyoneri ise yerleşmek için Kanada'yı seçmiş.
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