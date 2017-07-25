Türkiye yüzünü tekrar batıya döner mi?

İngiliz Financial Times gazetesinin dış haberler editörü David Gardner, Türkiye'nin Doğu'ya dönüşünün durdurulabileceğini yazdı. Gardner'a göre Batı'nın Ankara ile yeniden angaje olması, Avrupa ve Orta Doğu için de faydalı olabilir.

David Gardner'ın Financial Times'ın bugünkü sayısındaki yazısının başlığı, "Ankara Doğu'ya dönerken, Brüksel yeniden angaje olmalı".

Gardner; ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye ve Irak'ta IŞİD'le savaşta Suriyeli Kürt milislere (YPG) güvenmesinin, NATO'nun İncirlik Hava Üssü'ne erişimini tehlikeye attığını belirtiyor.

Financial Times'ın dış haberler editörü, Suriye'de Türkiye destekli isyancıların ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun bazı unsurlarıyla çatıştığına, Türkiye'nin resmi haber ajansının geçen hafta olağanüstü bir adım atarak Suriye'nin kuzeyinde Kürt bölgelerindeki 10 Amerikan üssünün konumlarını ifşa ettiğine değiniyor.





'Türkiye, Rusya ve İran ile taktik bir ittifaka girdi'





"Türkiye, Batılı müttefiklerinin Kürt sorununa yaklaşımına tepki olarak Rusya ve İran ile taktik bir ittifaka girdi...Katar sorunu da, Ankara'yı, uzun süre liderliğini yapmak istediği Sünni kamptan ayırdı" diyen Gardner'ın yazısından bazı satırlar şöyle:

"Ya zaten Şii-Sünni güç mücadelesinin tükettiği bir bölgede vekalet savaşları yürüten İran ya da Suudi Arabistan, Türkiye'de bulanık suda balık avlamak isterse ne olacak?

"Batı bazen Türkiye'yi kaybetmeyi, bu ülkenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrasya örümcek ağına çekilerek ortadan kaybolmasını kabullenmiş görünüyor. Tabii bu durumda AB'nin de özel bir sorumluluğu var. Bir zamanlar Türkiye için stratejik bir çıpa ve ve reform motoru olan AB'nin üyeleri 10 yıl önce Türkiye'nin üyeliği önünde engeller çıkarmaya başladılar ve o dönemden bu yana da bir dedikleri diğerine uymuyor...