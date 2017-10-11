Samanyolu Haber /Gündem / ''Türkiye’yi Ortadoğu ülkesi olarak görme zamanı geldi'' /11 Ekim 2017 11:12

''Türkiye’yi Ortadoğu ülkesi olarak görme zamanı geldi''

Eski ABD dışişleri bakan yardımcısı Philip Gordon, ‘Türkiye ve ABD’nin umut vaat eden bir ortaklığın sonuyla yüzleştiğini’ savundu.

SHABER3.COM

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Gordon, İngiliz gazetesi Financial Times’a yazdığı yazıda Washington’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında girişilen tutuklamalarla ilgili kaygılarının yaz aylarında, ‘Türkiye’nin ABD’li tutukluların Fethullah Gülen’in gönderilmesi durumunda özgürlüklerine kavuşabileceklerinden bahsederek bu tutuklulara pazarlık kozu muamelesi yapmasıyla ciddi derecede arttığını’ belirtti.

Gordon, ‘ABD'nin darbe girişimini sonrası durumu ele alış biçiminden dolayı Erdoğan'ın öfkeli olduğunu’ belirtti.

Eski dışişleri bakan yardımcısı, ‘çok sayıda Amerikalının da darbe girişimine gösterilen otoriter tepki ve Erdoğan’a karşı çıkan herkesi kovuşturmak için bir bahane olarak kullanılmasını daha büyük bir sorun olarak gördüklerini’ ifade etti.

Gordon iki ülkenin bölgesel güvenlik çıkarlarının da tehlikeli bir şekilde ayrıştığını vurguluyarak şöyle yazdı: “ABD, IŞİD güçleri doğu Suriye’den sürüldüğünde oluşacak boşluğu İran’ın doldurmasını önlemeye kararlı. Washington’ın Kürtleri desteklemeye devam edeceği neredeyse kesin ve bu şiddetli bir potansiyel Türk tepkisini kışkırtabilir. Türkiye’nin Hamas, Mısır’daki Müslüman Kardeşler, Libyalı milisler gibi İslamcı gruplara verdiği destek, Katar ile askeri ilişkisi ve NATO’yu tersleyip Rus hava sistemleri satın alması ki bu ABD’yle memnuniyetsizliğini işaret etmek için atılan bir adımdı- bu bölünmeyi sadece daha da arttıracak.”

‘Türkiye güvenilir bir müttefik gibi görülmemeli’

Eski dışişleri bakan yardımcısına göre, “Şimdi Türkiye’yi artık olduğu gibi, benzer düşünen, yakın ve güvenilir bir müttefik olarak değil de, kendi değerleri ve öncelikleri olan bir Ortadoğu ülkesi olarak görme zamanı geldi.”

Yazı şu satırlarla sona erdi: “Erdoğan geçen ağustostaki bir mitingde mahkum takasını ilk gündeme getirdiğinde ‘Artık eski Türkiye yok. Bu Türkiye yeni Türkiye’ diye bağırmıştı. Erdoğan haklı ve ABD’nin artık böyle davranması gerekiyor.’
<< Önceki Haber ''Türkiye’yi Ortadoğu ülkesi olarak görme zamanı geldi'' Sonraki Haber >>

İşte Türkiye'nin dış politikası...

İşte Türkiye'nin dış politikası...

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:14