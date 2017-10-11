''Türkiye’yi Ortadoğu ülkesi olarak görme zamanı geldi''

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Gordon, İngiliz gazetesi Financial Times’a yazdığı yazıda Washington’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında girişilen tutuklamalarla ilgili kaygılarının yaz aylarında, ‘Türkiye’nin ABD’li tutukluların Fethullah Gülen’in gönderilmesi durumunda özgürlüklerine kavuşabileceklerinden bahsederek bu tutuklulara pazarlık kozu muamelesi yapmasıyla ciddi derecede arttığını’ belirtti.







Gordon, ‘ABD'nin darbe girişimini sonrası durumu ele alış biçiminden dolayı Erdoğan'ın öfkeli olduğunu’ belirtti.





Eski dışişleri bakan yardımcısı, ‘çok sayıda Amerikalının da darbe girişimine gösterilen otoriter tepki ve Erdoğan’a karşı çıkan herkesi kovuşturmak için bir bahane olarak kullanılmasını daha büyük bir sorun olarak gördüklerini’ ifade etti.





Gordon iki ülkenin bölgesel güvenlik çıkarlarının da tehlikeli bir şekilde ayrıştığını vurguluyarak şöyle yazdı: “ABD, IŞİD güçleri doğu Suriye’den sürüldüğünde oluşacak boşluğu İran’ın doldurmasını önlemeye kararlı. Washington’ın Kürtleri desteklemeye devam edeceği neredeyse kesin ve bu şiddetli bir potansiyel Türk tepkisini kışkırtabilir. Türkiye’nin Hamas, Mısır’daki Müslüman Kardeşler, Libyalı milisler gibi İslamcı gruplara verdiği destek, Katar ile askeri ilişkisi ve NATO’yu tersleyip Rus hava sistemleri satın alması ki bu ABD’yle memnuniyetsizliğini işaret etmek için atılan bir adımdı- bu bölünmeyi sadece daha da arttıracak.”





‘Türkiye güvenilir bir müttefik gibi görülmemeli’





Eski dışişleri bakan yardımcısına göre, “Şimdi Türkiye’yi artık olduğu gibi, benzer düşünen, yakın ve güvenilir bir müttefik olarak değil de, kendi değerleri ve öncelikleri olan bir Ortadoğu ülkesi olarak görme zamanı geldi.”





Yazı şu satırlarla sona erdi: “Erdoğan geçen ağustostaki bir mitingde mahkum takasını ilk gündeme getirdiğinde ‘Artık eski Türkiye yok. Bu Türkiye yeni Türkiye’ diye bağırmıştı. Erdoğan haklı ve ABD’nin artık böyle davranması gerekiyor.’