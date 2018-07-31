Türkiye’yi artık, ‘o çocukları’ yönetmiyor dedi, tepki gelince öyle bir kıvırdı ki...

Havuz medyası müdürü Albayrak, "Türkiye'yi artık, ‘o çocukları' yönetmiyor. ABD bağımsız bir ülke olduğumuzu anlamalı" ifadesini, CIA'nın Türkiye şefi olan Paul Henze'in "Bizim çocuklar başardı" sözüne atıfla kullandığını ileri sürdü.







Albayrak, "İfademi, resmen, 'O. Çocukları' şeklinde değiştirmişler" ifadesini kullandı.







"ABD'nin 'o çocukları' günümüzde ne kadar da çoğalmış" başlığıyla yayımlanan yazısında Albayrak, "Aslında bu sahtekârlık üzerine, 'Tam kendilerine yakışanı yapmışlar' deyip geçmek lazım. Ama işin içindeki yüzsüzlüğü ifşa etmem gerekiyor" dedi. Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:





"Bir kere bu fitne ocaklarının, bu 'hassas' etik anlayışı (!), etraflarındaki küfürbazlar için neden çalıştırmazlar acaba? Ulusalcı darbecilerden F.. işgalcilerine ve arkalarındaki değişmeyen emperyalistlere karşı duruşumuzdan rahatsız olan bu ABD uşaklarının, bizi asla susturamayacağını peşinen söyleyelim."