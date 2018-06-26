Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye yeni seçimlere ve demokrasiye gebe' /26 Haziran 2018 02:09

'Türkiye yeni seçimlere ve demokrasiye gebe'

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül: İyi ve coşkulu bir seçim kampanyası yürütüldü. Yarından itibaren bunu sürdürmek gerekir. Çünkü zaten dokuz ay sonra bir yerel seçim var. Türkiye başka erken seçimlere gebedir. Türkiye, demokrasiye gebedir.

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Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarını değerlendirdi. Gül, “Türkiye’de iyi bir seçim kampanyası, coşkulu bir seçim kampanyası sürdü. Yarından itibaren bunu sürdürmek gerekir. Çünkü zaten 9 ay sonra bir yerel seçim var. Türkiye bence başka erken seçimlere gebedir. Türkiye, demokrasiye gebedir” dedi.

Gül, gazetesine yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

‘ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER MORALİNİZİ BOZMAYIN’

Çok uzun sürmüş bir iktidarın karşısındayız. Öyle hemen sonuç alınamaz. Ayrıca bu seçime OHAL koşullarında girildi. Medyadaki iktidarın büyük avantajları hemen bahsedilmesi gereken konular arasında. Olağanüstü otoriter bir tek parti yönetimi var. Gelinen noktada umutlu olmak lazım. Demokrasi isteyen, adalet isteyen, otoriterlik istemeyen kesimlerin oylarına ısrarla sahip çıktıkları ortada. Bir son nokta; AKP gibi kemik oyu çok yüksek partileri daha çok muhalefet değil, esas olarak kendi içindeki bu donmuşluk, gitgide iktidarın tek enstrüman hayatından artık muhalefet olasılığını gündeminden çıkarmış bir parti haline dönüşmüş oy erimelerine sebep olur. AKP’de yaşanan da budur. Otoriter yönetimi sürdürdüğü sürece kaybetmeye mecburdur. Demokrasi isteyen, özgürlük isteyen kesimler moralini bozmasın.
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