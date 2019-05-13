Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’ye her yerden ekonomi uyarısı! /13 Mayıs 2019 21:18

Türkiye’ye her yerden ekonomi uyarısı!

Son günlerde Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmaları; yabancı kredi derecelendirme kuruluşu ve yabancı bankalar değerlendirdi.

SHABER3.COM

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, düşük ekonomik büyümenin tüketici güveninde istikrarsızlık anlamına geldiğini belirtirken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs Türkiye ekonomisinin büyüme görünümü tahminini eksi yüzde 1.5'ten eksi yüzde 2.5'e düşürdü.

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise nisan ayında açıkladığı raporda yıl sonu dolar beklentisini yükseltmişti. Buna göre; yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 6,06 TL iken, bu anket döneminde 6,20 TL'ye çıkmıştı.

Son günlerde TL’nin dolar karşısında hızla erimesi sonucu bir çok kuruluş Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kimi yabancı banka Türkiye’nin büyüme rakamını düşürürken kimi kuruluş ise düşük ekonomik büyümenin tüketici güveninde istikrarsızlık anlamına geldiğini belirtti.
 
İşte o açıklamalar;

EBRD: TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 1 DARALACAK

Türkiye’ye en fazla yatırım yapan yabancı banka olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 daralmasını beklediğini belirtiyor. YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının yarattığı endişe ise TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

GOLDMAN SACHS TÜRKİYE BÜYÜME GÖRÜNÜMÜNÜ DÜŞÜRDÜ

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs ise Türkiye ekonomisinin büyüme görünümünü düşürdü. Goldman, Türk Lirası’nın karşı karşıya kaldığı yeni bir değer kaybı baskısı dikkate alındığında, ilk çeyrekte GSYH’de görülen artışın ikinci çeyrekte tersine dönmesi ile birlikte, Türkiye ekonomisi için büyüme görünümü tahminini eksi yüzde 1.5’ten eksi yüzde 2.5’e düşürdü.

MOODY’S’DEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s Türkiye ve Güney Afrika’da düşük ekonomik büyümenin tüketici güveninde istikrarsızlık anlamına geldiğini belirtti. Moody's gelişmekte olan piyasa ekonomilerine ilişkin bugün yayınladığı raporunda Güney Afrika ve Türkiye'deki zayıf veya kötüleşen makroekonomik ortamların tüketici güvenini olumsuz yönde etkilemeye devam edeceğini ifade etti. 
 
REUTERS’TAN EKONOMİ İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Reuters, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, bütçenin daha fazla bozulmaması için TCMB’nin 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmayı planladığını ve bu konuda gerekli yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını iddia etti.

MORGAN STANLEY TÜRKİYE’NİN 2019 BÜYÜME GÖRÜNÜMÜNÜ DÜŞÜRDÜ 

BloombergHT’nin haberine göre; Morgan Stanley Türkiye’nin 2019 büyüme görünümünü düşürdü.Buna göre kurum, Türkiye  GSYİH’sinin 2019 yılında yüzde 1.8 küçülmesini bekliyor. Morgan  Stanley’nin önceki tahmini yüzde 0.7 küçülme olacağı yönündeydi.

MERKEZ NİSAN AYINDA YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 6,06 TL iken, bu anket döneminde 6,20 TL’ye yükseldi. Yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,23 oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’ye her yerden ekonomi uyarısı! Sonraki Haber >>

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Ralli Pilotu kaza yaptı

Ralli Pilotu kaza yaptı

İniş takımı açılmayan uçak arka tekerlerinin üstüne indi

İniş takımı açılmayan uçak arka tekerlerinin üstüne indi

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar

Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak

Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Saadet'ten AKP'ye "Nerede O Eski Ramazanlar" göndermesi

Saadet'ten AKP'ye
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:37:30