Türkiye’ye her yerden ekonomi uyarısı!

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, düşük ekonomik büyümenin tüketici güveninde istikrarsızlık anlamına geldiğini belirtirken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs Türkiye ekonomisinin büyüme görünümü tahminini eksi yüzde 1.5'ten eksi yüzde 2.5'e düşürdü.







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise nisan ayında açıkladığı raporda yıl sonu dolar beklentisini yükseltmişti. Buna göre; yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 6,06 TL iken, bu anket döneminde 6,20 TL'ye çıkmıştı.





Son günlerde TL’nin dolar karşısında hızla erimesi sonucu bir çok kuruluş Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kimi yabancı banka Türkiye’nin büyüme rakamını düşürürken kimi kuruluş ise düşük ekonomik büyümenin tüketici güveninde istikrarsızlık anlamına geldiğini belirtti.

İşte o açıklamalar;





EBRD: TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 1 DARALACAK





Türkiye’ye en fazla yatırım yapan yabancı banka olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 daralmasını beklediğini belirtiyor. YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının yarattığı endişe ise TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.





GOLDMAN SACHS TÜRKİYE BÜYÜME GÖRÜNÜMÜNÜ DÜŞÜRDÜ





ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs ise Türkiye ekonomisinin büyüme görünümünü düşürdü. Goldman, Türk Lirası’nın karşı karşıya kaldığı yeni bir değer kaybı baskısı dikkate alındığında, ilk çeyrekte GSYH’de görülen artışın ikinci çeyrekte tersine dönmesi ile birlikte, Türkiye ekonomisi için büyüme görünümü tahminini eksi yüzde 1.5’ten eksi yüzde 2.5’e düşürdü.





MOODY’S’DEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ





Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s Türkiye ve Güney Afrika’da düşük ekonomik büyümenin tüketici güveninde istikrarsızlık anlamına geldiğini belirtti. Moody's gelişmekte olan piyasa ekonomilerine ilişkin bugün yayınladığı raporunda Güney Afrika ve Türkiye'deki zayıf veya kötüleşen makroekonomik ortamların tüketici güvenini olumsuz yönde etkilemeye devam edeceğini ifade etti.

REUTERS’TAN EKONOMİ İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA





Reuters, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, bütçenin daha fazla bozulmaması için TCMB’nin 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmayı planladığını ve bu konuda gerekli yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını iddia etti.





MORGAN STANLEY TÜRKİYE’NİN 2019 BÜYÜME GÖRÜNÜMÜNÜ DÜŞÜRDÜ





BloombergHT’nin haberine göre; Morgan Stanley Türkiye’nin 2019 büyüme görünümünü düşürdü.Buna göre kurum, Türkiye GSYİH’sinin 2019 yılında yüzde 1.8 küçülmesini bekliyor. Morgan Stanley’nin önceki tahmini yüzde 0.7 küçülme olacağı yönündeydi.





MERKEZ NİSAN AYINDA YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİNİ YÜKSELTMİŞTİ





Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 6,06 TL iken, bu anket döneminde 6,20 TL’ye yükseldi. Yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,23 oldu.