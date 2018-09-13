Samanyolu Haber /Gündem / ‘Türkiye yabancı rüşvete karşı önlem almayan ülkelerden’ /13 Eylül 2018 11:35

‘Türkiye yabancı rüşvete karşı önlem almayan ülkelerden’

Uluslararası Şeffaflık Derneği ABD’yi, yabancı yetkililere iş anlaşmaları karşılığında rüşvet veren şirketlere karşı aktif kanunları olan yedi büyük ihracatçı ülkeden biri olarak gösterdi.

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Türkiye ise ‘‘çok az önlem alan ya da hiç almayan’’ 22 ülke arasında gösterildi.

Çarşamba günü yayınlanan rapora göre yabancılara verilen rüşvete karşı kanunlara sahip diğer ülkeler Almanya, İsrail, İtalya, Norveç, İsviçre ve İngiltere.

Avustralya, Brezilya, Portekiz ve İsveç yabancılara verilen rüşvete karşı daha ılımlı kanunlara sahip.

Rapor, 44 büyük ihracatçı ülkenin performanslarını değerlendiriyor. Bunların 40’ı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Sözleşmesi’ni imzalamış ülkeler.

1997 tarihli sözleşmeye göre imzacı ülkeler yabancı yetkililere verilen rüşveti suç kapsamına dahil etmek ve şüpheli durumları soruşturmakla yükümlü.

İncelenen 44 ülkeden 11’inin yabancı rüşvete karşı kanunları ‘‘sınırlı ölçüde’’ olarak değerlendirildi.

Aralarında Türkiye, Çin, Hong Kong, Hindistan ve Singapur’un bulunduğu 22 ülkeyse ‘‘çok az önlem alan ya da hiç almayan’’ ülkeler arasında yer aldı.

Derneğin 2015’teki son raporu yalnızca dört ülkeyi; ABD, Almanya, İsviçre ve İngiltere’yi aktif kanunlara sahip ülkeler arasında göstermişti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada ‘‘Sevindirici olan dünya ihracatının yüzde 7,1’ini yapan sekiz ülkenin son raporun ardından yabancılara verilen rüşvete karşı önlemlerini arttırmış olmaları. Kötü haberse daha alınacak çok yol olması’’ denildi.
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